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08:23 (мск), источник: Publika.md

Летний отдых: Турция, Болгария и Греция — самые популярные направления среди молдавских туристов

Турция, Болгария и Греция остаются наиболее популярными направлениями среди молдавских туристов.

Источник: Publika.md

По словам турагентов, зачастую наши соотечественники выбирают для летнего отдыха Грецию — цены очень доступные.

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«Стоимость от 119 евро на человека. В неё входит дорога туда и обратно, три экскурсии — на Метеор, гору Олимп и Тесалоник, также включена страховка, семь ночей и восемь дней в гостинице рядом с морем», — сказала туроператор Мариана Грэждиеру.

Отдых в Болгарии, говорят туроператоры, в этом году обойдётся немного дороже.

«В Болгарии можно отдохнуть от 170 евро на человека. Трехзвездочный отель, система “все включено”, автобус в оба направления и медицинская страховка», — сказала туроператор Мариана Грэждиеру.

Почти вдвое дороже стоит турпакет в Турцию. От 350 евро на человека. Цена включает медстраховку, транспорт туда-обратно, проживание в гостинице по системе «все включено». Среди молодёжи популярностью пользуется Черногория.

«Черногорию выбирают молодые европейцы. Великое множество гостиниц и гостевых домов, есть апартаменты, которые сдаются от 20 до 100−200 евро», — сказала директор турагентства Зинаида Жаркуцкая.

В то же время, набирают популярность и туры по европейским городам.

«Экскурсия по пяти городам Европы стоит 250 евро на человека. Это Будапешт, Вена, Братислава, Дрезден и Прага. Цена включает транспорт в оба конца, страховку, проживание и местного гида в каждом городе», — сказала туроператор Мариана Грэждиеру.

Наши соотечественники признаются, что выбирают место для отдыха в зависимости от возможностей.

«Решили поехать в Болгарию. Трехзвездочный отель, цена нас устраивает. Мы еще там не были, едем впервые, но говорят, там неплохо».

«Чтобы и цена подходила, и условия соответствовали цене. Лучше, когда все включено, чтобы не думать об этом».

«Мы с семьей решили ехать в Болгарию. Выберем четырехзвездочный отель, не слишком роскошный и не слишком простой. Думаю, в 1200 евро уложимся».

В прошлом году турпакеты приобрели свыше 200 тысяч граждан, это на 15% больше, чем в 2016.

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