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08:24 (мск), источник: Sputnik.by

Ботаник рассказал о сроках цветения аллергенных растений

Белорусские аллергики уже могут испытывать ряд неудобств — по стране активно цветет береза.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Цветение сильных аллергенов — злаковых трав — начнется в Беларуси с десятых чисел мая, рассказал Sputnik старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Аркадий Скуратович.

Весна в этом году пришла без привычных задержек, а вовремя — поэтому, к удивлению белорусов, многие растения уже цветут и распускаются. Особенно этот вопрос интересует аллергиков с поллинозом — ведь они как никто страдают из-за цветения.

«Сильный аллерген, береза, уже активно цветет на юге Беларуси и даже в Минске. Еще неделя — и зацветет на севере республики», — рассказал Sputnik специалист.

По его словам, с десятых чисел мая можно ожидать начала цветения других сильных аллергенов — злаковых трав.

«На юге они могут зацвести уже в первых числах мая, еще неделя-две — и по всей стране», — уточнил он.

Коварные злаковые представляют собой множество видов, цветение их растягивается практически на все лето — поэтому важно знать, на что конкретно у вас может быть аллергия: скажем, на тимофеевку или пырей.

Жителям городов сильно переживать не стоит — в городах злаковые травы выкашивают. А вот если вы окажетесь в парке или за городом, из-за пыльцы может быть неприятно.

Тогда же, в десятых числах мая, должна зацвести и сосна. Чуть позже, в середине месяца, может появиться и тополиный пух — на него аллергии практически не бывает, но он может разносить пыльцу тех же злаковых растений, из-за чего доставляет неудобства многим аллергикам.

В целом же некоторые растения начали в этом году цветение на несколько дней раньше привычного срока, так что, если вы смотрите на привычный календарь цветения, можете в уме отнимать три-пять дней — при условии сохранения благоприятной погоды сроки сдвинутся у многих.

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