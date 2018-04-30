Ботаник рассказал о сроках цветения аллергенных растений
Белорусские аллергики уже могут испытывать ряд неудобств — по стране активно цветет береза.
Белорусские аллергики уже могут испытывать ряд неудобств — по стране активно цветет береза.
МИНСК, 30 апр — Sputnik. Цветение сильных аллергенов — злаковых трав — начнется в Беларуси с десятых чисел мая, рассказал Sputnik старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Аркадий Скуратович.
Весна в этом году пришла без привычных задержек, а вовремя — поэтому, к удивлению белорусов, многие растения уже цветут и распускаются. Особенно этот вопрос интересует аллергиков с поллинозом — ведь они как никто страдают
«Сильный аллерген, береза, уже активно цветет на юге Беларуси и даже в Минске. Еще неделя — и зацветет на севере республики», — рассказал Sputnik специалист.
«На юге они могут зацвести уже в первых числах мая, еще
Коварные злаковые представляют собой множество видов, цветение их растягивается практически на все лето — поэтому важно знать, на что конкретно у вас может быть аллергия: скажем, на тимофеевку или пырей.
Жителям городов сильно переживать не стоит — в городах злаковые травы выкашивают. А вот если вы окажетесь в парке или за городом,
В целом же некоторые растения начали в этом году цветение на несколько дней раньше привычного срока, так что, если вы смотрите на привычный календарь цветения, можете в уме отнимать