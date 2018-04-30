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08:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Какая велодорожка ждет Владивосток

Не так давно стало известно, что в числе проектов по благоустройству, которые реализуют в этом году во Владивостоке, станет велодорожка от Спортивной набережной до мыса Кунгассный. Корреспондент Deita сел на велосипед и увидел, как сейчас выглядит столь желанный горожанами объект.

Маршрут начинается в конце Спортивной набережной за спорткомплексом Олимпиец. Там, где запаркованная асфальтовая дорога сменяется грунтовкой в ямах, а гомон гуляющих детей — шумом волн. Эта дорога ничем не ограждена от обрыва в море, зато с другой стороны — глухой бетонный забор. Он так и будет сопровождать нас первый километр пути. Слева море сменится автодромом, затем ещё одной огороженной территорией. После этого дорога проходит мимо заброшенной земли. Именно так выглядят горы грунта, уже поросшие растительностью и заваленные мусором. Справа бетонный забор уже венчает колючая проволока, это территория ТЭЦ. Мягко говоря, пока маршрут не вдохновляет кататься здесь ещё раз.

Когда забор заканчивается, дорога уходит резко вверх. Не все велосипедисты осилят крутой подъем. Кажется, здесь велосипед придется тащить рядом с собой.

Зато на вершине — изюминка будущей велодорожки. Пятак над обрывом с замечательным видом на море. Заодно можно оглядеться, есть ли у будущей велодорожки варианты избежать этого подъёма? Под нами узкая полоска берега, которая заканчивается огромными камнями. Выглядит непроезжабельно. Хотя, возможно, здесь, как в Корее, построят велодорожку на сваях вдоль берега??

Катим дальше, но недалеко. Грунтовка перекопана так, что снова приходится спешиваться. Ну, здесь бульдозер разровняет за пару часов. Дальше едем вдоль очередного автодрома, затем ещё один крутой подъем и выезжаем к ЖД-переезду. К пляжу на мысе Кунгассный остаётся только лихо скатиться вниз.

А если у велолюбителей останутся силы, можно проехать дальше, вдоль станции Первая речка, нефтебазы и выехать к следующему ЖД-переезду у Моргородка. Эту дорогу мэрия как раз недавно отсыпала, на велосипеде по щебенке вполне возможно.

Резюмируя: при сохранении существующего рельефа, новая велодорожка не будет популярна у любителей лёгких велопрогулок. Зато та грунтовка, что есть сейчас, отлично подходит для катания на горном велосипеде.

Станислав Быстров.

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