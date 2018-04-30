Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра

Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра

УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе за сутки вырос на 43 сантиметра — по состоянию на 8 утра он составлял 249 см.