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08:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра

УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе за сутки вырос на 43 сантиметра — по состоянию на 8 утра он составлял 249 см.

Источник: Башинформ

Белая в Стерлитамаке поднялась на три сантиметра — до 113 см. Такие данные на своем сайте опубликовало Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вода в реке Уфа в районе Шакши опустилась до 252 см (-9 см), река Дема в районе Бочкарева — до 472 см (-8 см за сутки).

Все уровни рек даны относительно нуля гидропоста.

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