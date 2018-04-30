Южнокорейцы помогут Узбекистану в создании контента для дошкольников
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Южнокорейская Woojintuplan Co. Ltd окажет содействие Министерству дошкольного образования Узбекистана в создании современного
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Южнокорейская Woojintuplan Co. Ltd окажет содействие Министерству дошкольного образования Узбекистана в создании современного
Меморандум о взаимопонимании в этом направлении был подписан на днях в рамках визита делегации Узбекистана в Южную Корею.
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Одним из главных событий визита стало подписание трехсторонних соглашений между Университетом Пучон, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством дошкольного образования Узбекистана об открытии филиала южнокорейского вуза в Ташкенте.
Университет предлагает широкий спектр учебных программ по различным гуманитарным и техническим направлениям в бакалавриате и магистратуре. Также в его структуру входит факультет дошкольного образования и специальный Корейский языковой центр для иностранных студентов.
Столичная администрация уже предоставила под строительство зданий университета земельный участок на территории педагогического колледжа в Чиланзарском районе Ташкента (станция метро «Чиланзар»). Главой группы по организации филиала в Ташкенте стал профессор Пучонского университета Ли Донг Вук.
Планируется, что филиал примет первых студентов уже в сентябре этого года. Здесь откроют четыре направления, в первый год будет принято 240 студентов. Они будут обучаться по программам трехлетнего бакалавриата.
Что касается трех оставшихся, то пока точной информации о них нет.
Кроме того, именно в этом вузе впервые в Узбекистане будет опробована практика, когда при высшем образовательном учреждении создадут детские сады. Они станут своеобразной экспериментальной и