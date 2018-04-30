Южнокорейцы помогут Узбекистану в создании контента для дошкольников

Источник: Sputnik

Меморандум о взаимопонимании в этом направлении был подписан на днях в рамках визита делегации Узбекистана в Южную Корею.

Компания Woojintuplan Co. Ltd имеет свой медиа-центр, который занимается разработкой аудио и видеоматериалов, обучающих программ для детей от 4 до 7 лет по английскому языку, математике, рассказывающих о выдающихся личностях мира и других. В дальнейшем эта практика может быть внедрена в республике.

Одним из главных событий визита стало подписание трехсторонних соглашений между Университетом Пучон, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством дошкольного образования Узбекистана об открытии филиала южнокорейского вуза в Ташкенте.

Пучонский университет — один из самых престижных вузов Южной Кореи. В нем функционирует 26 факультетов.

Университет предлагает широкий спектр учебных программ по различным гуманитарным и техническим направлениям в бакалавриате и магистратуре. Также в его структуру входит факультет дошкольного образования и специальный Корейский языковой центр для иностранных студентов.

Столичная администрация уже предоставила под строительство зданий университета земельный участок на территории педагогического колледжа в Чиланзарском районе Ташкента (станция метро «Чиланзар»). Главой группы по организации филиала в Ташкенте стал профессор Пучонского университета Ли Донг Вук.

Планируется, что филиал примет первых студентов уже в сентябре этого года. Здесь откроют четыре направления, в первый год будет принято 240 студентов. Они будут обучаться по программам трехлетнего бакалавриата.

Один из факультетов нового вуза будет специализироваться на подготовке кадров в сфере дошкольной педагогики и психологии.

Что касается трех оставшихся, то пока точной информации о них нет.