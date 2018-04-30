В Перми начинают ходить «дачные» автобусы

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 29 апреля начали работать сезонные автобусные маршруты.

Автобус № 55 будет ходить по маршруту «Ласьвинские хутора — кооператив «Сосновый бор». В выходные дни на линию выйдут два автобуса большой вместимости, в будни — один.

По субботам и воскресеньям будет курсировать автобусный маршрут № 46 сообщением «Драмтеатр — Северное кладбище». Автобусы будут ходить весь дачный сезон до октября.

Кроме этого, с 1 мая на маршруте № 47 «Аэропорт Бахаревка — Мачтобаза» будет увеличено количество автобусов до остановки «Мачтобаза».

Подробное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» (www.map.gortransperm.ru), предварительно выбрав нужную дату, либо уточнить по телефону 2−50−25−50.