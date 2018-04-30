В каких парках Кишинева можно жарить шашлыки

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Наступили теплые деньки, а вместе с ними открылся «сезон пикников». Выезжая за город, будьте осторожны с выбором места для отдыха. Сотрудники ЗГЧС призывают граждан быть бдительными и осторожными в обращении с огнем, ведь сухая теплая погода, как сейчас, в сочетании с сильными порывами ветра способствует пожарам.

В Кишиневе ни в одном парке и сквере жарить шашлыки нельзя. Согласно Лесному кодексу, за разжигание огня в неприспособленном для этого месте предусмотрен штраф —несколько тысяч леев. Но если вы пришли на полянку с домашними бутербродами, вас, конечно, не выгонят. Ешьте на здоровье. Но не забудьте потом убрать за собой мусор. Иначе придется отдать государству 400 леев, именно такой штраф предусмотрен за это.

Отдыхать на природе лучше, конечно же, за городом. Причем в специально предусмотренных для этого местах. А чтобы пикник не прошел без печальных последствий, Sputnik Молдова рекомендует соблюдать ряд правил.

Продукты и питьевую воду лучше всего хранить в плотно закрытых емкостях, перед курением и употреблением пищи обязательно мыть руки, при этом использовать проточную воду или воду, принесенную с собой.

Из напитков можно взять воду и соки. Не стоит останавливаться отдельно на спиртных напитках — это зависит от состава компании и желания хозяев.

Как одеваться

Собираясь в лес, например, правильно выбирайте свою одежду, главное условие при этом — оставить как можно меньше открытого кожного покрова. А то, знаете ли, клещи уже не дремлют.

Что брать с собой

Вот набор принадлежностей, которые понадобятся вам на пикнике: скатерть, одеяло, непромокаемая плёнка или брезент, бумажные салфетки, тарелки, столовые приборы, стаканы или кружки, разделочная доска, контейнеры для еды, бумажные полотенца, фольга или пленка или крышки (прикрыть еду от пыли и насекомых), термос для сохранения напитков горячими или холодными, соль, перец, любимые соусы и приправы, мешки для мусора, влажные салфетки, кепки или панили панамки, средства от солнца, средства от насекомых, еда, напитки, фотоаппарат.благородную нотку.

Где отдыхать

Для отдыха в лесной зоне рекомендуется выбирать открытые места.

Безопасность

Ушибы, царапины, травмы случаются на пикнике. Поэтому берите с собой аптечку. С ней вы будете чувствовать себя увереннее, и отдых пройдет без лишних волнений. Могут понадобиться стерильные бинты, эластичный бинт, лейкопластырь — как обычный, так и бактерицидный. Неплохо бы иметь и резиновый жгут для остановки кровотечения, но, чтобы его использовать, нужно знать правила оказания первой помощи.

Не лишним будет захватить с собой антисептик для рук: в виде лосьона или влажных салфеток. А для обработки ран понадобится перекись водорода и йод или зеленка.

Обязательно возьмите с собой лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта.

Если на пикник едут дети, стоит также взять мазь от ушибов, жаропонижающее и средство от укачивания в транспорте. А вообще, желаем Вам, чтобы аптечка не понадобилась.