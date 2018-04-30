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08:41 (мск), источник: Восток Медиа

Гитара, ударные и скрипка: хабаровчане отметили юбилей акустических вечеров

В дальневосточной столице юбилей своего творческого объединения отметили участники акустических вечеров. Единственное в своём роде объединение в Хабаровске просуществовало уже пять лет, и по такому поводу организаторы провели баттл барабанщиков, позвали скрипку и сообщает РИА «Восток-Медиа».

На юбилейном вечере выступили хабаровские группы Skogenvard, «Месть Дяди Стёпы», «Коллаж ДЮНС», Oneway Spaceship и известный в музыкальных кругах бард Сергей Калита. В зале Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры в день пятилетия творческого объединения звучали и гитара, и барабаны, и бузуки, и даже скрипка — редкость для акустических встреч.

«Главным принципом этого вечера стало пять выступлений по пять песен. Обычно участники сами записываются на акустические вечера, но на этот вечер по случаю юбилея мы приглашали музыкантов. Между выступлениями у нас очень удачно прошёл баттл барабанщиков, в нём было пятеро участников: трое умеют играть на барабанах, двое в первый раз взяли в руки палочки. Победил профессионал, но остальные тоже получили удовольствие», — рассказал корреспонденту агентства организатор акустических вечеров Сергей Бездверный.

По его словам, на акустических вечерах не хватает приглашённых из других городов участников. Об этом упомянул и хабаровский музыкант Илья Шевченко из группы «Месть Дяди Стёпы»: он считает, что творческому объединению нужна свежая кровь.

«Про вечера я знаю четыре года, посещаю примерно три с половиной. Мы очень рады, что акустические вечера существуют, несмотря на проблемы с помещениями, которые раньше возникали. Это от нас не зависело, просто места, в которых мы были, закрывались. Мне нравится, что это открытая площадка, что там собирается приветливая публика, что можно выступить практически с любым произведением», — поделился Илья Шевченко.

Акустические вечера начали проходить в Хабаровске в 2013 году. За это время встречи посетили около тысячи музыкантов и слушателей. Как писало РИА «Восток-Медиа», организаторы начали проводить творческие вечера, поскольку отметили, что в городе мало подобных площадок, на которых музыкант мог бы выступить со своими произведениями. Вход на встречи свободный.

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