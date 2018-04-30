С 30 апреля возобновились перевозки в Крым по единому билету

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Единая транспортная дирекция (ЕТД) с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету, сообщила в понедельник пресс-служба дирекции.

«Единая транспортная дирекция» с 30 апреля 2018 года возобновляет перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, — говорится в сообщении.

В дирекции уточнили, что после открытия движения автомобилей по Крымскому мосту, которое планируется во второй половине мая, «перевозки по единому билету будут осуществляться без использования паромов».

Перевозки по единому билету в предстоящий туристический сезон, как и в прошлом году, будут осуществляться в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. «На сегодняшний день оформлено 59 859 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них — 39 695 в Крым, 20 164 — из Крыма», — уточнили в дирекции.