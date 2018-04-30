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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

1 мая в Иркутске: праздник в городке ИВВАИУ, митинг у «Труда», велогонка в сквере

Первое мая в Иркутске отметят митингом и показательными выступлениями.

Источник: Комсомольская правда

Первое мая — праздник весны и труда. Если в Советском Союзе принято было в этот день выходить на массовые демонстрации, то сейчас 1 мая является выходным. Многие из нас едут отдыхать на природу, на дачи, или остаются в городе и участвуют в разных мероприятиях. Расскажем, куда сходить 1 мая в Иркутске.

Официальная часть праздника пройдет на территории ИВВАИУ с 10 часов до 15 часов дня. В этот раз день открытых дверей решили провести в городском центре «Патриот» на ул. Пискунова, 147. В городке ИВВАИУ можно будет посмотреть на торжественное построение личного состава, марш с участием ветеранов ИВВВАИУ, роты Почетного караула, Юнармии. Кроме того, иркутяне увидят показательные выступления спортсменов, барабанщиц института МВД, танцоров. На мероприятии будет работать и полевая кухня.

Если хотите поучаствовать в митинге, то и он запланирован 1 мая в 12 часов на площади перед дворцом спорта «Труд». Организатором выступает Иркутское областное объединение организаций профсоюзов. В час дня колонны пойдут по улице Ленина, затем по ул. Сухэ-Батора до мемориала «Вечный огонь», где участники митинга возложат цветы.

Остальной список мероприятий для спортсменов-любителей. Так, в 10 часов утра на острове Юность состоится городской турнир «Открытие теннисного сезона», а в 12 часов возле сквера имени Кирова начнется массовая велогонка «Фаворит». Участие в ней примут около 400 человек.

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