Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Девочки, маршировавшие в юбках по сугробам, заболели
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирском зоопарке отметили день пингвина

Посетители поучаствовали в тематической развлекательной программе и увидели показательное кормление пингвинов.

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило сегодня, 30 апреля, празднуют день пингвина. В этот день для посетителей сотрудники зверинца приготовили развлекательную программу с веселыми и подвижными играми, конкурсами рисунков и викторинами.

— Была организована познавательная выставка яиц, на которой можно было увидеть яйца различных птиц, в том числе и наших пингвинов Гумбольдта, — комментируют мероприятие организаторы в своей группе в соцсети.

Развлекательная программа праздника завершилась показательным кормлением пингвинов. Видеозапись процесса появилась на официальной странице зоопарка во «Вконтакте» и уже активно набирает просмотры и комментарии.

Все новости региона
 Актриса Наталья Селезнева перенесла тяжелую операцию из-за травмы
Южная Корея уберет громкоговорители для пропаганды против КНДР
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь