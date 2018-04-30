В Новосибирском зоопарке отметили день пингвина

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило сегодня, 30 апреля, празднуют день пингвина. В этот день для посетителей сотрудники зверинца приготовили развлекательную программу с веселыми и подвижными играми, конкурсами рисунков и викторинами.

— Была организована познавательная выставка яиц, на которой можно было увидеть яйца различных птиц, в том числе и наших пингвинов Гумбольдта, — комментируют мероприятие организаторы в своей группе в соцсети.