В Новосибирском зоопарке отметили день пингвина
Посетители поучаствовали в тематической развлекательной программе и увидели показательное кормление пингвинов.
Посетители поучаствовали в тематической развлекательной программе и увидели показательное кормление пингвинов.
В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило сегодня, 30 апреля, празднуют день пингвина. В этот день для посетителей сотрудники зверинца приготовили развлекательную программу с веселыми и подвижными играми, конкурсами рисунков и викторинами.
— Была организована познавательная выставка яиц, на которой можно было увидеть яйца различных птиц, в том числе и наших пингвинов Гумбольдта, — комментируют мероприятие организаторы в своей группе в соцсети.
Развлекательная программа праздника завершилась показательным кормлением пингвинов. Видеозапись процесса появилась на официальной странице зоопарка во «Вконтакте» и уже активно набирает просмотры и комментарии.