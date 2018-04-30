В Перми начали разбирать Фестивальный дом
Творческую площадку за пять месяцев посетили более 100 тысяч человек.
Творческую площадку за пять месяцев посетили более 100 тысяч человек.
Конструкцию Фестивального дома, который полгода стоял на эспланаде около Заксобрания, начали демонтировать в Перми.
Как сообщают организаторы площадки в социальных сетях, за время работы Фестивального дома в нём прошло около 20 концертов, более 40 лекций, 50 сказок, 20 спектаклей, более 10 выставок, а также дискуссии, творческие встречи и
Планируется, что в тёплое время года работа творческого пространства продолжится на открытом воздухе. В центре Перми, как и в прошлом году, вновь откроется «Лето Парк».
Напомним, фестивальный дом открыли в Перми в начале ноября 2017 года. Он стал зимней площадкой проходившего летом в Перми фестиваля «Пермский период. Новое время».