В Перми начали разбирать Фестивальный дом

Источник: Аргументы и факты

Конструкцию Фестивального дома, который полгода стоял на эспланаде около Заксобрания, начали демонтировать в Перми.

Как сообщают организаторы площадки в социальных сетях, за время работы Фестивального дома в нём прошло около 20 концертов, более 40 лекций, 50 сказок, 20 спектаклей, более 10 выставок, а также дискуссии, творческие встречи и мастер-классов.

Планируется, что в тёплое время года работа творческого пространства продолжится на открытом воздухе. В центре Перми, как и в прошлом году, вновь откроется «Лето Парк».