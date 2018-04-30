На Ново-Вокзальной укладывают верхний слой асфальта

В Самаре продолжается ремонт улицы
«Организован тщательный контроль качества. Как только КАМАЗ привозит асфальтобетон, осуществляется его оценка, в том числе замеряется температура. Сейчас, при устройстве нового покрытия, она составляет 150О градусов, что соответствует нормативу. В дальнейшем качество уложенного асфальтобетона будет проверено и в лаборатории — как подрядной организации, так и заказчика работ», — пояснил прораб ООО «НПФ «XXI век» Ринат Шарапов.
Напомним,
«Ремонтироваться будет проезжая часть улицы с учетом карманов для подъезда общественного транспорта и примыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога не была отремонтирована ранее или гарантийный срок ее обслуживания закончился», — рассказал заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Для проведения работ улицу
В среднем планируется укладывать по 3−5 тысяч кв. м асфальта в сутки. Это при условии, что будут благоприятные погодные условия. Кроме того, дорожники в ночную смену будут продолжать фрезерование еще не взятых в работу участков.
Срок окончания ремонта улицы