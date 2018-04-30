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17:40 (мск), источник: Pro Город Самара

На Ново-Вокзальной укладывают верхний слой асфальта

Из-за проведения работ 30 апреля и 1 мая движение на улице будет частично перекрыто.

Источник: samadm.ru

В Самаре продолжается ремонт улицы Ново-Вокзальной. Вчера, 29 апреля, рабочие приступили к укладке там верхнего слоя асфальта. В частности, речь идет об участке от улицы Нагорной до Московского шоссе. Сейчас на этом отрезке улицы Ново-Вокзальной трудятся 20 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Организован тщательный контроль качества. Как только КАМАЗ привозит асфальтобетон, осуществляется его оценка, в том числе замеряется температура. Сейчас, при устройстве нового покрытия, она составляет 150О градусов, что соответствует нормативу. В дальнейшем качество уложенного асфальтобетона будет проверено и в лаборатории — как подрядной организации, так и заказчика работ», — пояснил прораб ООО «НПФ «XXI век» Ринат Шарапов.

Напомним, Ново-Вокзальную планируется обновить от улицы Солнечной до улицы Вольской. Протяженность участка — 4 км. Ремонт затронет около 65 тысяч кв. м покрытия.

«Ремонтироваться будет проезжая часть улицы с учетом карманов для подъезда общественного транспорта и примыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога не была отремонтирована ранее или гарантийный срок ее обслуживания закончился», — рассказал заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Для проведения работ улицу Ново-Вокзальную приходится частично перекрывать. Сегодня и завтра, 30 апреля и 1 мая, проезд будет ограничен в границах улиц Солнечная и Ново-Садовая, а также от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.

В среднем планируется укладывать по 3−5 тысяч кв. м асфальта в сутки. Это при условии, что будут благоприятные погодные условия. Кроме того, дорожники в ночную смену будут продолжать фрезерование еще не взятых в работу участков.

Срок окончания ремонта улицы Ново-Вокзальной — конец второй декады мая. Гарантия на ремонт составит 2 года.

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