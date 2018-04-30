По распространённости болезни лёгких Казахстан значительно опережает соседей

Источник: РИА "Новости"

Результаты первого международного эпидемиологического исследования на территории стран СНГ по распространённости хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в 17 раз расходятся с официальными показателями Министерства здравоохранения РК, демонстрируя на примере Алматы высокий уровень заболеваемости населения Казахстана в сравнении с другими странами.

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Приведённые данные были озвучены в ходе юбилейной Международной конференции семейных врачей Казахстана, посвящённой 20-летию Ассоциации семейных врачей Казахстана и 40-летию Алма-атинской Декларации ПМСП, которая проходила в Алматы 25 и 26 апреля.

Исследование проводилось в 3 странах СНГ: Казахстан (Алматы), Украина (Киев) и Азербайджан (Баку). По плану, который разработан совместно с учеными из Великобритании, это было одномоментное поперечное исследование распространённости хронических заболеваний дыхательных путей у взрослого населения.

В итоге было выявлено значительное количество пациентов с ранними (I и II) стадиями ХОБЛ, что указывает на низкую осведомлённость пациентов о заболевании и необходимости обращения к врачу либо на низкий уровень диагностики и настороженности медицинских работников в отношении респираторных заболеваний легких. Результаты продемонстрировали значительную связь между факторами риска и заболеванием ХОБЛ: так, курение оказало большое влияние на образование ХОБЛ у жителей Азербайджана и Казахстана, заболеваемость туберкулезом — в Украине, пыльная работа — на появление болезни у рецензентов из Алматы.

Исследование также показало, что более высокая распространённость ХОБЛ, астмы и аллергического ринита наблюдается в Казахстане по сравнению с Украиной и Азербайджаном. Вероятно, это связано с экологическими условиями.

Эксперт РАН, член бюро Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, эксперт правительства РФ профессор Василий Власов, отмечая важность проведённого исследования, заключил: «Поскольку исследование проводилось в трёх странах, у министерств здравоохранения есть возможность проанализировать и сравнить ситуацию по перечисленным заболеваниям среди населения Казахстана, Украины и Азербайджана. Печально признавать, но по распространённости ХОБЛ Казахстан значительно опережает соседей, на диспансерном учете страны находится только 0,4% пациентов с ХОБЛ, что является несомненным сигналом к действию по изменению существующей ситуации. Хочется верить, что сегодняшняя дискуссионная площадка будет отличным стартом по разрешению данной проблемы и привлечёт внимание общественности к эпидемиологическому кризису».

В своем выступлении перед журналистами президент Ассоциации семейных врачей Казахстана, д.м.н. Дамиля Нугманова отметила, что одной из важнейших мер для улучшения ситуации по диагностике и лечению ХОБЛ и других распространённых болезней органов дыхания является обеспечение доступности качественной спирографии, наличие мотивированных квалифицированных семейных врачей и специалистов.