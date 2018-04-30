Молодые педагоги приходят в школы Приморья

Как рассказали корреспонденту DEITA.RU в департаменте образования и науки Приморского края, за последние три года в образовательные организации Приморского края прибыло более 500 молодых специалистов — выпускников педагогических учебных заведений, расположенных на территории края, что частично решило вопросы кадрового обеспечения.

220 выпускников в 2018 году выйдут из стен Школы педагогики ДВФУ. Предварительно распределено 112 выпускников, из них 67 пополнят кадры конкретных образовательных организаций городских округов и муниципальных районов края. Еще 45 распределено в муниципальные органы управления образованием, с дальнейшим направлением в образовательные организации.

Выпускники распределены в городские округа: Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнереченский, Находкинский, Уссурийский, Большой Камень и в муниципальные районы: Кавалеровский, Красноармейский, Михайловский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Шкотовский.

3 выпускника из Находкинского и Уссурийского городских округов, Хорольского муниципального района обучались по целевому договору и возвращаются в свои территории для трудоустройства в образовательные организации. Студентка-целевик из Октябрьского муниципального района распределена в Уссурийский городской округ, так как на момент окончания обучения вакансия учителя математики в школах района отсутствует.

Кроме того, в магистратуру планируют поступать 14 человек; на военную службу призываются 18 человек; находятся в декретном отпуске 7 человек, свободное распределение получили 66 человек. В мае 2018 года пройдет распределение выпускников Спасского педагогического колледжа.

В настоящее время в образовательных организациях края 55 студентов старших курсов Школы педагогики ДВФУ проходят производственную педагогическую практику во Владивостокском, Партизанском, Уссурийском городских округах, в Анучинском, Красноармейском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Чугуевском, Шкотовском муниципальных районах.

Евгений Ковалев и Никита Конопельный преподают иностранный язык в липовецкой средней школе № 2. Как рассказал корреспонденту DEITA.RU Евгений Ковалев: «Привлекает работа с детьми. Дети в наше время очень образованные. Лично мне интереснее работать со средними и младшими классами». Молодым педагогам предложили пройти стажировку на выбор в нескольких городах и районах Приморья, включая Владивосток, но Евгений с Никитой выбрали поселок Липовцы. «В селе другие отношения между людьми, и к тебе относятся по-другому», — улыбается Евгений Ковалев. В будущем он планирует продолжить работу педагогом в Приморье, перед этим отдав долг родине на службе в армии.

Будущий выпускник Уссурийского филиала Школы педагогики ДВФУ Роман Лисицын проходит стажировку в школе № 2 своего родного поселка Пограничный. Роман — продолжатель семейных традиций — и его мама учитель, и у бабушки стаж в системе образования в 47 лет. «Решил пойти по стопам своих родственников», — говорит Роман Лисицын. Он ведет уроки истории и обществознания в 8 и 9 классах, а также большое внимание уделяет внешкольной деятельности, в том числе подготовке ребят к военно-спортивным играм. После окончании учебы, Роман планирует жить и работать в Пограничном.

Сегодня приток молодых кадров в образовательные учреждения Приморья находится на особом контроле у руководства края. На встрече с руководством ДВФУ врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко инициировал организацию стажировок студентов именно весной, раньше положенного срока. Более того, глава региона поставил главам территорий задачу поддержать молодых специалистов, чтобы те захотели в будущем остаться работать в районах края.

Привлекают молодых педагогов в школы региона с помощью различных мер поддержки. Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, в городских и районных муниципальных образованиях разработаны планы мероприятий по привлечению молодых специалистов в образовательные организации и улучшению их социального положения.

В соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в муниципальных образованиях края, молодым специалистам из средств 16 муниципальных бюджетов осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере от двух до десяти должностных окладов и в 19 — ежемесячные доплаты к должностному окладу от 10% до 150%, а также в 25 муниципальных образованиях края предоставляются комнаты в общежитии или служебное жилье.

В целях улучшения жилищных условий у молодых специалистов есть возможность участия в Государственных программах Приморского края.

В настоящее время 64 педагога образовательных организаций Приморского края в рамках федеральных целевых программ «Социальное развитие села до 2013 года» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» приняли участие в мероприятиях по обеспечению жильем жителей сельской местности, в том числе молодых семей.

Педагогам, проживающим в сельской местности, предоставляется 25% доплаты к должностному окладу и 100% компенсации расходов на оплату за пользование, содержание и ремонт жилого помещения, центральное отопление, освещение и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также приобретение твердого либо альтернативного топлива и его доставку (кроме электричества) и на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилого помещения.

Департаментом образования и науки Приморского края совместно с Дальневосточным федеральным университетом проводится работа по определению количества бюджетных мест для целевого приема.

Муниципальными образованиями Приморского края проведена работа по формированию 104 заявок на подготовку специалистов с высшим педагогическим образованием на целевой прием в Школу педагогики ДВФУ.

В департаменте образования и науки Приморского края создана рабочая группа с целью подготовки проекта Концепции привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования к педагогической деятельности и закрепления молодых специалистов в системе образования края (далее — Концепция).

В состав рабочей группы входят представители департамента, Приморского краевого института развития образования, Школы педагогики ДВФУ, Спасского педагогического колледжа, Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае по вопросам сферы образования, а также молодые педагоги муниципальных образовательных организаций края, делегированные в состав рабочей группы участниками II Краевого Форума молодых педагогов Приморского края «Мы вместе», состоявшегося в декабре 2017 года на базе ДВФУ (кампус ДВФУ о. Русский).

Концепция будет представлена департаментом на рассмотрение Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае по вопросам сферы образования.

Реализация настоящей Концепции обеспечит решение задач, связанных с привлечением к педагогической деятельности и закреплению в образовательных организациях Приморского края молодых педагогов.

В рамках реализации Концепции, а также во исполнение пунктов плана мероприятий по реализации в 2018—2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, в департаменте разработан проект плана мероприятий привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования к педагогической деятельности и закрепления молодых педагогов в системе образования Приморского края.