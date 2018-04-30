Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ резко ответила Украине на попытку военной «инспекции» в Крыму
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Роман Костомаров учит двухлетнего сына водить машину
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы возмутились из-за катания подростков по мемориальному комплексу

Пришли теплые деньки, настали майские выходные, что дало зеленый свет любителям велосипедов, роликов и скейта.

Накануне горожан до глубины души возмутило фото, опубликованное в сообществе «Типичный Воронеж». На нем воронежец запечатлел Памятник Славы и подростков, катающихся на скейте по площадке, на которой и установлен монумент.

В комментариях на ребят поднялась волна осуждения.

— Ребят, молодцы, катайтесь. Только место вы выбрали не то… Ну совсем не то.

— Сейчас поколение инвалидов на всю голову. Общество само виновато в этом, так что зачем эти бесполезные возмущения.

Все новости региона
 Актриса Наталья Селезнева перенесла тяжелую операцию из-за травмы
Южная Корея уберет громкоговорители для пропаганды против КНДР
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Трамп поборолся с зонтом и проиграл
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь