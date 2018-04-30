Воронежцы возмутились из-за катания подростков по мемориальному комплексу
Пришли теплые деньки, настали майские выходные, что дало зеленый свет любителям велосипедов, роликов и скейта.
Пришли теплые деньки, настали майские выходные, что дало зеленый свет любителям велосипедов, роликов и скейта.
Накануне горожан до глубины души возмутило фото, опубликованное в сообществе «Типичный Воронеж». На нем воронежец запечатлел Памятник Славы и подростков, катающихся на скейте по площадке, на которой и установлен монумент.
В комментариях на ребят поднялась волна осуждения.
— Ребят, молодцы, катайтесь. Только место вы выбрали не то… Ну совсем не то.
— Сейчас поколение инвалидов на всю голову. Общество само виновато в этом, так что зачем эти бесполезные возмущения.