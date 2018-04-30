Воронежцы возмутились из-за катания подростков по мемориальному комплексу

Накануне горожан до глубины души возмутило фото, опубликованное в сообществе «Типичный Воронеж». На нем воронежец запечатлел Памятник Славы и подростков, катающихся на скейте по площадке, на которой и установлен монумент.

В комментариях на ребят поднялась волна осуждения.

— Ребят, молодцы, катайтесь. Только место вы выбрали не то… Ну совсем не то.