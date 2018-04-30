За что в Молдове будут отбирать водительские права на месте правонарушения?
Министрество внутренних дел предлагает пополнить уголовный и административный кодекс Молдовы новыми статьями, которые касаются наказания за вождение в нетрезвом виде.
Министрество внутренних дел предлагает пополнить уголовный и административный кодекс Молдовы новыми статьями, которые касаются наказания за вождение в нетрезвом виде.
МВД предлагает ввести понятие «предварительное изъятие прав».
У автолюбителей, которые попались за рулем в нетрезвом виде, либо совершили правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, права будут отбирать на месте нарушения.
Правоохранителям разрешат изымать водительские права без решения судебной инстанции.
МВД также предлагает пересмотреть нормы определения состояния легкого алкогольного опьянения. Сейчас его показатели колеблются в пределах 0,3−0,5 г/л в крови, и 0,15−0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. В поправках, которые предлагает МВД, предусматриваются пределы 0,2−1 г/л в крови и 0,1−0,5 в мг/л в выдыхаемом воздухе.
За подобное нарушение поправки в Уголовный кодекс предусматривают только лишение прав на срок от трех до пяти лет. Восстановить права можно будет только после пересдачи экзамена на вождение и прохождения антиалкогольной программы.
В то же время, автомобилистов ждут определенные послабления. Если езда в нетрезвом виде попадает под действие административного кодекса, срок лишения прав составит от шести месяцев до одного года. На данный момент эти сроки составляют от двух до трех лет.