В Санкт-Петербурге начали реставрацию Академии художеств
На нее потратят 90 миллионов рублей.
На нее потратят 90 миллионов рублей.
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Подрядчик воссоздаст дворовые фасады, 84 окна, элементы козырьков, лестниц, а также решетки на окнах первого этажа. В мастерских уже готовят декоративные детали. Реставраторы сделали формы, по которым будут отлиты и выкованы элементы. Мастера по дереву расчистили окна и двери. Реставрационные работы планируют завершить к ноябрю 2018 года.
90 миллионов рублей — именно эту сумму выделят на «ремонт» Академии художеств. Деньги выделят по федеральной целевой программе «Культура России».