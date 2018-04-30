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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге начали реставрацию Академии художеств

На нее потратят 90 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге начали реставрировать внутренний двор и два проезда Академии художеств на Васильевском острове.

Подрядчик воссоздаст дворовые фасады, 84 окна, элементы козырьков, лестниц, а также решетки на окнах первого этажа. В мастерских уже готовят декоративные детали. Реставраторы сделали формы, по которым будут отлиты и выкованы элементы. Мастера по дереву расчистили окна и двери. Реставрационные работы планируют завершить к ноябрю 2018 года.

90 миллионов рублей — именно эту сумму выделят на «ремонт» Академии художеств. Деньги выделят по федеральной целевой программе «Культура России».

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