Врачи Кубани спасли жизнь мужчине с редкой патологией сердца
Медики провели уникальную операцию и спасли жизнь пациенту с двумя крайне опасными патологиями
Медики провели уникальную операцию и спасли жизнь пациенту с двумя крайне опасными патологиями
В ККБ № 1 на вертолете санавиации был экстренно доставлен 54-летний житель Сочи. У больного произошел разрыв стенки аорты и острый инфаркт миокарда.
В течение семи часов врачи кардиохирургического отделения упорно боролись за жизнь больного. За протезированием восходящего отдела аорты немедленно следовало аортокоронарное шунтирование правой коронарной артерии, сообщили
«Операция прошла успешно. Важно, что врачи вернули пациента не просто к жизни, а к активной жизни. Конечно, у медиков Кубани сегодня есть все возможности для проведения подобных операций, и мы их делаем. Но первым правилом для каждого человека должна быть профилактика. Я в очередной раз призываю кубанцев не относиться к своему здоровью легкомысленно, а вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врача», — отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Спасение жизни и здоровья мужчины результат — работы не только команды опытных хирургов, а целой системы организации экстренной транспортировки крайне тяжелых больных из удаленных городов и районов в краевой центр. Благодаря ей больного доставили к врачам в «золотой час» — небольшой промежуток времени, позволяющий наиболее эффективно оказать медицинскую помощь.
Развитая трехуровневая система на Кубани, позволяет оказывать любую медпомощь населению: от простых осмотров и назначений, до высокотехнологичных операций. А служба санитарной авиации помогает ежедневно оказывать экстренную медпомощь пациентам, доставляя их в ведущие краевые учреждения из самых отдаленных уголков края в течение «золотого часа». Ежегодно эвакуируется более 6 тыс. тяжелобольных, санитарный вертолет осуществляет около 280 вылетов в год.
В 2017 году врачи Краснодарского края провели более 600 тыс. операций различной сложности, помогая пациентам избавиться от болезни и вернуться к активной жизни. Высокотехнологичную медпомощь получили 40 тыс. кубанцев — на 10 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Это было бы невозможно, без соответствующего финансирования отрасли администрацией Краснодарского края.