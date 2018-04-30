Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Воронежской области
Гидрометцентр России вновь объявил в Воронежской области жёлтый уровень опасности в понедельник, 30 апреля. Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре.
Гидрометцентр России вновь объявил в Воронежской области жёлтый уровень опасности в понедельник, 30 апреля. Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре.
В понедельник, 30 апреля в районах Воронежской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер
В Воронеже тоже переменная облачность, ветер