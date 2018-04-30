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10:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Воронежской области

Гидрометцентр России вновь объявил в Воронежской области жёлтый уровень опасности в понедельник, 30 апреля. Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре.

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Источник: AP 2018

В понедельник, 30 апреля в районах Воронежской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7−12 м/с, возможно усиление. Температура днём от 22 до 27 градусов тепла.

В Воронеже тоже переменная облачность, ветер юго-западный 4−9 м/с. Днём небольшой дождь, до +25, ветер 7−12 м/с, также возможны порывы.

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