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10:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дождливая погода ожидает нижегородцев в начале текущей недели

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 30 апреля, днем облачно, временами дождь. Температура воздуха + 17 градусов, ветер 3 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Во вторник, 1 мая, ночью облачно, с прояснениями, без осадков, температура воздуха 0 градусов, ветер 2 м/с. Днем облачно, временами небольшой дождь, температура + 16 градусов, ветер 3 м/с.

В среду, 2 мая, ночью облачно, временами дождь, температура воздуха + 9 градусов, ветер 1 м/с. Днем облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха + 21 градус, ветер 2 м/с.

Напомним, особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 27 апреля.

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