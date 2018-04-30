Дождливая погода ожидает нижегородцев в начале текущей недели
По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 30 апреля, днем облачно, временами дождь. Температура воздуха + 17 градусов, ветер 3 м/с.
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По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 30 апреля, днем облачно, временами дождь. Температура воздуха + 17 градусов, ветер 3 м/с.
Во вторник, 1 мая, ночью облачно, с прояснениями, без осадков, температура воздуха 0 градусов, ветер 2 м/с. Днем облачно, временами небольшой дождь, температура + 16 градусов, ветер 3 м/с.
В среду, 2 мая, ночью облачно, временами дождь, температура воздуха + 9 градусов, ветер 1 м/с. Днем облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха + 21 градус, ветер 2 м/с.
Напомним, особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 27 апреля.