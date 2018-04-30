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11:26 (мск), источник: БЕЛТА

Двое граждан Турции задержаны при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Турции задержаны при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

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Нарушителей задержали гродненские пограничники. В результате разбирательства стало известно, что несколькими днями ранее мужчины были депортированы из Украины.

Пограничники сопредельного государства задержали граждан Турции при попытке незаконного пересечения украинско-польской границы.

Иностранцы привлечены к административной ответственности по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси. Им запрещено посещать Беларусь до 2023 года. До момента депортации нарушители находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.

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