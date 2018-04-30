Двое граждан Турции задержаны при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу

Нарушителей задержали гродненские пограничники. В результате разбирательства стало известно, что несколькими днями ранее мужчины были депортированы из Украины.

Иностранцы привлечены к административной ответственности по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси. Им запрещено посещать Беларусь до 2023 года. До момента депортации нарушители находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.