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11:29 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии потеплеет до +20

В ближайшие два дня в Башкирии температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 765 мм рт. ст. 0 м/с

По данным Башгидромета, 30 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, в отдельных районах усиление ветра до сильного.

Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях до -3°, днем 9−14°. 1 мая также пройдут дожди, местами небольшие, грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем 10−15°.

2 мая местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем 10−15°, по югу республики до 20°.

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