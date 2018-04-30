В Башкирии потеплеет до +20
В ближайшие два дня в Башкирии температура воздуха прогреется до +20 градусов.
В ближайшие два дня в Башкирии температура воздуха прогреется до +20 градусов.
По данным Башгидромета, 30 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, в отдельных районах усиление ветра до сильного.
Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях до -3°, днем 9−14°. 1 мая также пройдут дожди, местами небольшие, грозы.
Ветер
2 мая местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер