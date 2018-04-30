Интернет вещей оказался под ударом
Чрезвычайные службы предупреждают о грядущих кибератаках на автомобили и бытовые приборы.
Чрезвычайные службы предупреждают о грядущих кибератаках на автомобили и бытовые приборы.
Уже в ближайшие месяцы может вырасти вероятность массового взлома компонентов интернета вещей. Почему об этом сообщается именно сейчас? И какие последствия грозят пользователям? Об этом — Николай Долгополов.
Об угрозе вторжения хакеров в личную жизнь через «умные приборы» сообщает Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия». При этом самому большому риску, судя по отчету, подвергаются автомобилисты.
Эксперт по информационной безопасности компании «Монитор безопасности» Тарас Татаринов, сообщил, что происходит с машиной, если в систему управления вторгаются хакеры, и рассказал, как они это делают.
Я сам видел демонстрацию кибервзлома систем управления автомобилем, вплоть до того, что можно было вмешиваться в торможение и вызвать срабатывание подушек безопасности.
«Если это случится на большой скорости, то, конечно, управлять машиной станет невозможно, — пояснил эксперт. — Хакеры используют уязвимости в программном обеспечении, так что выход в интернет совсем не обязателен. Ведь в автомобиле часто присутствуют и Bluetooth -интерфейс, и точка
Участники рынка говорят, что кибератаки на уровне интернета вещей — это уже сегодняшний день. Злоумышленники могут использовать бытовые приборы для организации масштабных
«Если кардиостимулятор связан с мобильным приложением, в котором можно
Обычно с помощью них совершаются
Он может даже не подозревать о том, что, к примеру, его телевизор отправляет все его персональные данные злоумышленникам.
Разговоры об угрозах со стороны «умных» чайников, утюгов и кофеварок идут уже не первый год. Обычно все ограничивается стандартными рекомендациями не заходить на незнакомые ресурсы и не открывать неизвестные ссылки. Тот факт, что к обсуждению подключилось МЧС, говорит о переходе проблемы на новый качественный уровень, констатирует аналитик компании «Финам» Леонид Делицын.
«Ближайшие годы станут временем кибервойн и активизации хакеров. Сейчас интернет вещей — это, в первую очередь, транспорт, то есть сфера, вообще говоря, связанная с деятельностью МЧС. Эта индустрия, в которой случаются катастрофы, большие потери», — отметил Леонид Делицын..
Представим себе, что
кто-товывел из строя спутниковые системы: такси, грузовики едут не туда, поезда вообще вылетают с жд-веток.То есть урон может быть большой.
По мнению экспертов, заявления МЧС, в первую очередь, сыграют на пользу разработчикам. Некоторые уже объявили, что готовят продукты по кибербезопасности автомобилей и интернета вещей. Объем этого сегмента рынка может в ближайшее время вырасти на 5%, в денежном выражении это порядка 4 млрд руб.
По данным МЧС, за минувший год число хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось более чем в четыре раза.