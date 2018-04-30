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21:50 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Интернет вещей оказался под ударом

Чрезвычайные службы предупреждают о грядущих кибератаках на автомобили и бытовые приборы.

Источник: Reuters

Уже в ближайшие месяцы может вырасти вероятность массового взлома компонентов интернета вещей. Почему об этом сообщается именно сейчас? И какие последствия грозят пользователям? Об этом — Николай Долгополов.

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Об угрозе вторжения хакеров в личную жизнь через «умные приборы» сообщает Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия». При этом самому большому риску, судя по отчету, подвергаются автомобилисты.

Эксперт по информационной безопасности компании «Монитор безопасности» Тарас Татаринов, сообщил, что происходит с машиной, если в систему управления вторгаются хакеры, и рассказал, как они это делают.

Я сам видел демонстрацию кибервзлома систем управления автомобилем, вплоть до того, что можно было вмешиваться в торможение и вызвать срабатывание подушек безопасности.
Тарас Татаринов
эксперт по информационной безопасности компании «Монитор безопасности»
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«Если это случится на большой скорости, то, конечно, управлять машиной станет невозможно, — пояснил эксперт. — Хакеры используют уязвимости в программном обеспечении, так что выход в интернет совсем не обязателен. Ведь в автомобиле часто присутствуют и Bluetooth -интерфейс, и точка Wi-Fi-доступа, так что можно через них спровоцировать многие вещи».

Участники рынка говорят, что кибератаки на уровне интернета вещей — это уже сегодняшний день. Злоумышленники могут использовать бытовые приборы для организации масштабных DDoS-атак, утверждает технический директор компании Check Point Software Technologies Россия-СНГ Никита Дуров. Еще одна актуальная угроза — персональные медицинские приборы, например, кардиостимуляторы, которые поддерживают жизнеспособность пациентов, подчеркивает эксперт.

«Если кардиостимулятор связан с мобильным приложением, в котором можно какие-то параметры заменить, то в случае вмешательства хакеров он будет работать не так, как запрограммировал его врач. Что произойдет тогда с человеком, можно только догадываться. Могут наступить и необратимые последствия, — добавил он. — Появилось много телевизоров, пылесосов, которые подключаются к интернету.

Обычно с помощью них совершаются DDoS-атаки. Их владелец в таком случае будет просто ее соучастником".

Он может даже не подозревать о том, что, к примеру, его телевизор отправляет все его персональные данные злоумышленникам.
Никита Дуров
технический директор компании Check Point Software Technologies Россия-СНГ

Разговоры об угрозах со стороны «умных» чайников, утюгов и кофеварок идут уже не первый год. Обычно все ограничивается стандартными рекомендациями не заходить на незнакомые ресурсы и не открывать неизвестные ссылки. Тот факт, что к обсуждению подключилось МЧС, говорит о переходе проблемы на новый качественный уровень, констатирует аналитик компании «Финам» Леонид Делицын.

«Ближайшие годы станут временем кибервойн и активизации хакеров. Сейчас интернет вещей — это, в первую очередь, транспорт, то есть сфера, вообще говоря, связанная с деятельностью МЧС. Эта индустрия, в которой случаются катастрофы, большие потери», — отметил Леонид Делицын..

Представим себе, что кто-то вывел из строя спутниковые системы: такси, грузовики едут не туда, поезда вообще вылетают с жд-веток. То есть урон может быть большой.
Леонид Делицын.
аналитик компании «Финам»

По мнению экспертов, заявления МЧС, в первую очередь, сыграют на пользу разработчикам. Некоторые уже объявили, что готовят продукты по кибербезопасности автомобилей и интернета вещей. Объем этого сегмента рынка может в ближайшее время вырасти на 5%, в денежном выражении это порядка 4 млрд руб.

По данным МЧС, за минувший год число хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось более чем в четыре раза.

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