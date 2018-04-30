На Урале сохраняется угроза урагана
Свердловский Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Свердловской и Курганской областях.
Свердловский Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Свердловской и Курганской областях.
По прогнозам синоптиков, днем 30 апреля в регионе сохраняется сильный ветер 21−26 м/с.
Штормовое предупреждение на Урале было объявлено 28 апреля. В зоне риска оказались Свердловская, Курганская и Челябинская области. Однако в этих регионах серьезных последствий от непогоды не наблюдается.
В Башкирии накануне