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17Time 100
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11:28 (мск), источник: ЕАН

На Урале сохраняется угроза урагана

Свердловский Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Свердловской и Курганской областях.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

По прогнозам синоптиков, днем 30 апреля в регионе сохраняется сильный ветер 21−26 м/с.

Штормовое предупреждение на Урале было объявлено 28 апреля. В зоне риска оказались Свердловская, Курганская и Челябинская области. Однако в этих регионах серьезных последствий от непогоды не наблюдается.

В Башкирии накануне из-за урагана были повреждены крыши более 10 зданий.

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