Многодетная пермячка стала «Мамой года 2018»
Наталья Ежова приняла участие в конкурсе «Мисс и Миссис Россия Земля».
Наталья Ежова приняла участие в конкурсе «Мисс и Миссис Россия Земля».
В Москве завершился конкурс «Мисс и Миссис Россия Земля», где сразу две награды достались нашей землячке, многодетной маме Наталье Ежовой.
Конкурс, где выбирают двух победительниц — замужнюю и незамужнюю красавиц, проходит уже в десятый раз. Пермячка прошла
Наталья Ежова с 15 лет участвует в международных и всероссийских конкурсах красоты. В 2004 году она стала «Красой Прикамья» и «Мисс Юная Россия», а в 2016 году завоевала титул «Миссис Пермь».
У Натальи четверо детей, красавица признается, что она самая счастливая женщина:
— Осуществилась моя самая главная заветная мечта — я имею большую, дружную семью! Я мама трех дочек и замечательного сыночка! Мои детки вдохновляют и окрыляют меня, дают мне настоящее ощущение счастья! Сейчас дети дома с бабушками и с папой. Старшие поддерживают меня и радуются.
На московском конкурсе Наталья получила сразу две награды — первая «Вице-миссис Россия Земля 2018» и «Мама года 2018».
— Две короны едут в Пермь, обожаю мою королеву! — написал в социальных сетях счастливый супруг победительницы Дмитрий Ежов.