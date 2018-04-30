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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Многодетная пермячка стала «Мамой года 2018»

Наталья Ежова приняла участие в конкурсе «Мисс и Миссис Россия Земля».

В Москве завершился конкурс «Мисс и Миссис Россия Земля», где сразу две награды достались нашей землячке, многодетной маме Наталье Ежовой.

Конкурс, где выбирают двух победительниц — замужнюю и незамужнюю красавиц, проходит уже в десятый раз. Пермячка прошла онлайн-кастинг, и жюри выбрало ее для участия в конкурсе. В первый же день пермская красавица показала удивительный танец на битом стекле.

Наталья Ежова с 15 лет участвует в международных и всероссийских конкурсах красоты. В 2004 году она стала «Красой Прикамья» и «Мисс Юная Россия», а в 2016 году завоевала титул «Миссис Пермь».

У Натальи четверо детей, красавица признается, что она самая счастливая женщина:

— Осуществилась моя самая главная заветная мечта — я имею большую, дружную семью! Я мама трех дочек и замечательного сыночка! Мои детки вдохновляют и окрыляют меня, дают мне настоящее ощущение счастья! Сейчас дети дома с бабушками и с папой. Старшие поддерживают меня и радуются.

На московском конкурсе Наталья получила сразу две награды — первая «Вице-миссис Россия Земля 2018» и «Мама года 2018».

— Две короны едут в Пермь, обожаю мою королеву! — написал в социальных сетях счастливый супруг победительницы Дмитрий Ежов.

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