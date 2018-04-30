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12:58 (мск), источник: Actualitati.md

Часть улицы Буребиста на Ботанике перекроют до конца июня

Часть улицы Буребиста в столичном секторе Ботаника перекроют до конца июня. Ограничение связано с тем, что на данном участке будут ремонтировать трубы теплосетей.

Источник: Actualitati.md

По распоряжению вице-примара Кишинева Нистора Грозаву, передвижение автотранспорта будет ограничено между улицами Сармизегетуза и Четатя Албэ до 30 июня.

Дорожная полиция просит водителей соблюдать временные дорожные знаки, которые будут установлены на участке улице Буребиста.

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