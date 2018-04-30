Часть улицы Буребиста на Ботанике перекроют до конца июня
Часть улицы Буребиста в столичном секторе Ботаника перекроют до конца июня. Ограничение связано с тем, что на данном участке будут ремонтировать трубы теплосетей.
Часть улицы Буребиста в столичном секторе Ботаника перекроют до конца июня. Ограничение связано с тем, что на данном участке будут ремонтировать трубы теплосетей.
По распоряжению
Дорожная полиция просит водителей соблюдать временные дорожные знаки, которые будут установлены на участке улице Буребиста.