Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Хилькевич и Цуканова-Котт хотят рожать в одной палате
Путин отреагировал на просьбу списать деньги с его счета
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Кристина Агилера поздравила с победой гонщика «Формулы-1»
София Ротару устроила семейную фотосессию
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
13:26 (мск), источник: ТАСС

Москвичи смогут обследоваться и послушать лекции врачей в дни открытых дверей в мае

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лекции о здоровье и консультации пройдут в ряде столичных больниц в мае в рамках программы дней открытых дверей, сообщается на портале мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье пройдут в больницах в мае. Так, людей старше 60 лет ждет бесплатный прием уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости специалисты направят на диагностику и анализы, а после получения результатов пациенты смогут вновь проконсультироваться с врачом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 мая в госпитале для ветеранов войн № 3 пройдут лекции о профилактике и лечении инсульта и бесплатные консультации невролога для пожилых людей. 14 мая в городской клинической больнице № 17 в рамках проекта «Московское долголетие» пройдет консультация для женщин. Отдельная программа подготовлена для беременных и для молодых родителей.

В Центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой 23 мая специалисты расскажут, как психологически подготовить ребенка к медицинским процедурам, отмечает пресс-служба мэрии.

Также 30 мая в городской клинической больнице № 4 можно будет обменять сигареты на конфеты. А в Московском научно- практическом центре наркологии 31 мая можно будет пройти диагностику и узнать, как сильно курение влияет на здоровье.

Полная программа дней открытых дверей опубликована на портале мэра Москвы.

Все новости региона
 Рошаль рассказал, почему развелся с женой после тридцати лет брака
Ядерный взрыв на Урале - почему жителям города не говорили правду
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Медики рассказали об опасности приема антидепрессантов
Европу обделили российской нефтью в угоду Китаю
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Европе посоветовали поучиться у России
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь