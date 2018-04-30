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11:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Паводки возможны в Алматы

Дожди могут спровоцировать паводки и подтопления в южной столице в праздничный день.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи в вероятностью паводков объявлено в Алматы.

«1 мая в связи с прогнозом дождей на реках города Алматы возможно формирование паводков, разливы и подтопления», — говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Первого мая отмечается День единства народа Казахстана, этот день является выходным.

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