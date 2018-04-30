Паводки возможны в Алматы
Дожди могут спровоцировать паводки и подтопления в южной столице в праздничный день.
Дожди могут спровоцировать паводки и подтопления в южной столице в праздничный день.
АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи в вероятностью паводков объявлено в Алматы.
«1 мая в связи с прогнозом дождей на реках города Алматы возможно формирование паводков, разливы и подтопления», — говорится в сообщении
Первого мая отмечается День единства народа Казахстана, этот день является выходным.