Паводки возможны в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи в вероятностью паводков объявлено в Алматы.

«1 мая в связи с прогнозом дождей на реках города Алматы возможно формирование паводков, разливы и подтопления», — говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.