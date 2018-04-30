В Дзержинске закрыли ТЦ «Союз» и «Скала»

Источник: РИА "Новости"

ТЦ «Союз» и «Скала» в Дзержинске закрыли за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте Дзержинского городского суда, проверки прокуратуры и МЧС России показали, что некоторые помещения торговых центров не оборудованы системой пожарной сигнализации, противопожарные двери не в полном объеме оборудованы устройствами для самозакрывания, а доступ к пожарным кранам ограничен. Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровья посетителей. Суд постановил закрыть оба торговых центра до устранения проблем.

Напомним, что на минувшей неделе в Нижнем Новгороде по итогам прокурорской проверки из-за нарушений пожарной безопасности временно закрыли ТЦ «Рио», «Шайба» и «Открытый материк».