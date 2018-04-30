В Дзержинске закрыли ТЦ «Союз» и «Скала»
Проверки выявили в них многочисленные нарушения пожарной безопасности.
Проверки выявили в них многочисленные нарушения пожарной безопасности.
ТЦ «Союз» и «Скала» в Дзержинске закрыли за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.
Как сообщается на сайте Дзержинского городского суда, проверки прокуратуры и МЧС России показали, что некоторые помещения торговых центров не оборудованы системой пожарной сигнализации, противопожарные двери не в полном объеме оборудованы устройствами для самозакрывания, а доступ к пожарным кранам ограничен. Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровья посетителей. Суд постановил закрыть оба торговых центра до устранения проблем.
Напомним, что на минувшей неделе в Нижнем Новгороде по итогам прокурорской проверки
Всего после трагедии в Кемерово в регионе проверили 287 торговых комплексов, имеющих развлекательные центры, досуговые детские организации, а также объекты культуры и спорта. В результате было выявлено 3897 нарушений.