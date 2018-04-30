Торговцы в переходах: если цветок за два рубля продам, и то хорошо

Весной количество торговцев в подземных переходах растет, а ступени подземки расцветают ландышами и тюльпанами. Государство полагает, что выставленные вдоль пешеходного перехода домашние цветы, выложенные рядом носочки, игрушки, сумки, объявления о продаже чайного гриба и дешевая бижутерия портят внешний облик города.

Корреспонденты Sputnik отправились в переходы и спросили торговцев, что их заставляет спускаться под землю.

Сообщения на стенах перехода предупреждают о том, что торгуют здесь незаконно и безо всякой ответственности за последствия. Для самих торговцев итоги понятны и привычны — штраф за несанкционированную торговлю.

«Я работала экономистом, на пенсии пошла подрабатывать уборщицей. Инвалид второй группы, здоровье слабое, вот и ушла торговать. Пенсия — триста рублей, и это не главная проблема, потому что, если бы у детей были нормальные зарплаты, может, и не пришлось бы в переход идти», — рассказывает пожилая женщина, предлагающая кроме ассортимента чулочно-носочных изделий чайный гриб.

Зарплата у ее сына — четыреста рублей, делится женщина, внуков-школьников нужно выучить, нанять репетитора, вот она и помогает. Говорит, были бы силы, продолжала бы работать уборщицей. Знакомая упрекает ее и говорит, что ни за что не пошла бы торговать в переход, но женщина пожимает плечами — выбора нет.

Торговать приходится аккуратно: не успеешь разложить товар — уже нужно прятаться от сотрудников милиции. Продавцы относятся с пониманием — говорят, это их работа.

«В прошлом году мне дали 1,8 тысячи штрафа. Плакала, просила не выписывать, но все равно заплатила, и это еще маленький штраф, потому что я инвалид», — поделилась женщина и переключила внимание на покупателя, заинтересовавшегося товаром.

Сейчас к борьбе с торговлей в переходах планируют привлекать отряды БРСМ, которые дважды в неделю будут патрулировать подземные переходы в районе станций метро «Каменная Горка», «Пушкинская» и «Площадь Якуба Коласа».

Продающая цветы пожилая женщина радушно предлагает букетик: «Это курослепы. Много ли? Можно и ни одного за день не продать. Деточки, я после операции, пенсия маленькая — что мне о себе рассказать?».

Рядом продают сумки. Немолодая женщина о себе говорит кратко — всю жизнь проработала врачом, пенсия небольшая.

Я не от безделья, я инвалид

Потенциальных покупателей она привечает с большим радушием, чем любой специально обученный продавец гипермаркета. Но покупателей все равно немного — в переходе говорят, денег нет ни у продавцов, ни у клиентов. Винят деноминацию.

«На старые деньги лучше не переводить, иначе ничего не купишь», — сетует одна из продавцов.

Она продает домашние цветы. Каждый стоит два рубля. В день можно не продать ни одного, а можно — один, но в переход все равно приходится идти. Рассказать ей особенно нечего, она здесь только пару лет торгует, а есть те, кто стоит по десять.

Супруги продают черемшу, за спасение которой ратует Министерство природы. Женщина кратко поясняет: у нее шестеро детей, от налога она освобождена — и возвращается к своему делу.

Есть здесь и ремесленники, у них страха меньше, чем у других — налог заплатили. Но вот отдавать игрушки — котов ручной работы в магазины Наталья решается все реже. Говорит, твою работу могут продать, а деньги не отдают подолгу. В выставке «Млын» хотела бы поучаствовать, но взносы слишком велики.

«А здесь за день можно двух котиков продать. Каждый по девять рублей. Перед праздниками можно продать и больше. А однажды в Санкт-Петербурге перед Русским музеем попробовала предложить их прохожим — немедленно разошлись!» — рассказала продавец Наталья.

Она сюда приходит ненадолго, больше двух часов высидеть не позволяют боли в спине. Отшивать котов начала именно тогда, когда появились проблемы со здоровьем. Вскоре отправилась в переход их продавать, чтобы подзаработать.

Историю о дедушке, чьи скворечники несколько лет назад после публикации о нем рассказа в соцсетях начал покупать едва ли не всякий, спускающийся в переход, здесь знают, но говорят, что сделать скворечник способен не каждый. Так что приходится торговать бижутерией и цветами, которые тронут не каждого покупателя.

«Дай вам бог так не жить», — желают напоследок продавцы.