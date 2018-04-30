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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали пять простых советов, как продлить жизнь на десять лет

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отказ от курения и алкоголя, здоровая диета, низкий вес и постоянные упражнения в среднем продлевают жизнь человека как минимум на десять лет, заявили медики из Гарварда в статье, опубликованной в журнале Circulation.

Источник: РИА "Новости"
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«Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни. К сожалению, сегодня почти никто не соблюдает эти простые правила. Политикам и чиновникам стоит приложить серьезные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения», — отметил Фрэнк Ху, медик из Гарвардского университета (США).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерное количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

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Аналогичным образом, как выяснили медики в последние несколько лет, на организм человека действует спорт и отказ от вредных привычек. Ху и его коллеги попытались понять, как сильно подобные предпочтения будут влиять на продолжительность жизни типичного человека средних лет, не страдающего наследственными болезнями.

Для этого ученые проанализировали данные, собранные в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестер и врачей, которые велись в рамках проектов NHS и NHANES на протяжении трех последних десятилетий.

Сравнив продолжительность жизни здоровых врачей и их коллег, страдавших от ожирения, вредных привычек и сидячего образа жизни, Ху с коллегами выяснили, что все эти проблемы отнимают 12−14 лет жизни.

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В среднем мужчины и женщины, соблюдавшие все пять здоровых жизненных принципов, доживали до 87 и 93 лет, тогда как остальные участники этих проектов дотягивали лишь до 75−79 лет. Увеличение продолжительности жизни, как отмечают ученые, связано преимущественно с двумя вещами — резким снижением шансов на появление болезней сердца и развитие рака.

В частности, соблюдение всех пяти правил снижало вероятность приобретения рака на 65% и почти в два раза уменьшало шансы умереть от инсультов, инфарктов и прочих тяжелых болезней сердечно-сосудистой системы. Популяризация этих простых шагов, как надеются Ху и его коллеги, поможет США вернуться на тренд по увеличению продолжительности жизни, оборвавшийся в конце прошлого столетия.

«О самом главном»: как продлить жизнь
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