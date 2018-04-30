У гражданина Польши в Гродно изъяли BMW-X6 стоимостью 70 тысяч долларов
Машина была в розыске в Евросоюзе.
Машина была в розыске в Евросоюзе.
Автомобиль BMW-X6 изъяли у гражданина Польши в Гродно. Машина была в розыске в Евросоюзе.
Как определила экспертиза, проведенная Гродненским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз, в автомобиле был изменен
В отношении гражданина Польши возбудили уголовное дело, материалы дела для дальнейшего ведения уголовного процесса переданы в Управление Следственного комитета по Гродненской области.