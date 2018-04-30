У гражданина Польши в Гродно изъяли BMW-X6 стоимостью 70 тысяч долларов

Как определила экспертиза, проведенная Гродненским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз, в автомобиле был изменен VIN-номер. Хозяин авто сделал это, чтобы ввезти и использовать машину под видом уже зарегистрированного на территории Евразийского экономического союза транспортного средства и уклониться от уплаты таможенных платежей, сообщили в Гродненской региональной таможне. Авто было ввезено в Беларусь в 2017 году. Его стоимость составляет около 70 тысяч евро.