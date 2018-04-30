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13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

У гражданина Польши в Гродно изъяли BMW-X6 стоимостью 70 тысяч долларов

Машина была в розыске в Евросоюзе.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль BMW-X6 изъяли у гражданина Польши в Гродно. Машина была в розыске в Евросоюзе.

Как определила экспертиза, проведенная Гродненским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз, в автомобиле был изменен VIN-номер. Хозяин авто сделал это, чтобы ввезти и использовать машину под видом уже зарегистрированного на территории Евразийского экономического союза транспортного средства и уклониться от уплаты таможенных платежей, сообщили в Гродненской региональной таможне. Авто было ввезено в Беларусь в 2017 году. Его стоимость составляет около 70 тысяч евро.

В отношении гражданина Польши возбудили уголовное дело, материалы дела для дальнейшего ведения уголовного процесса переданы в Управление Следственного комитета по Гродненской области.

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