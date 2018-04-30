Официальный крестный ход в Екатеринбурге собрал 1,5 тысячи человек
В Екатеринбурге завершился один из крестных ходов, посвященных 100-летию прибытия в столицу Урала последнего российского императора Николая II и членов его семьи.
В Екатеринбурге завершился один из крестных ходов, посвященных 100-летию прибытия в столицу Урала последнего российского императора Николая II и членов его семьи.
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Ядро крестного хода составили прихожане екатеринбургских храмов. С ними также шли студенты местной духовной семинарии и члены различных православных движений.
Колонна начала движения от станции Шарташ, на которую по официальной версии доставили Николая II. Затем шествие прошло по улицам Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Царской, с остановками у храма иконы Божией Матери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией Матери «Державная». Конечной точкой маршрута стал
Отметим, что днем в Екатеринбурге стартовал альтернативный крестный ход, организаторы которого выбрали исторический маршрут, по которому Николая II и его близких везли в дом Ипатьева: движение пойдет к перекрестку современных улиц Малышева и Восточной, далее по Малышева до Центральной гостиницы до исторических контуров расстрельной комнаты.