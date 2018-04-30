Официальный крестный ход в Екатеринбурге собрал 1,5 тысячи человек

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, на шествие в общей сложности собрались более 1,5 тыс. человек. Особенностью сегодняшнего крестного хода было участие сразу четырех епископов: митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, епископа Каменского и Алапаевского Мефодия, епископа Среднеуральского Евгения, епископа Серовского и Краснотурьинского Алексия.

Ядро крестного хода составили прихожане екатеринбургских храмов. С ними также шли студенты местной духовной семинарии и члены различных православных движений.

Колонна начала движения от станции Шарташ, на которую по официальной версии доставили Николая II. Затем шествие прошло по улицам Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Царской, с остановками у храма иконы Божией Матери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией Матери «Державная». Конечной точкой маршрута стал Храм-на-Крови.