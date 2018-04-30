Брестчан предупреждают о надвигающейся атаке мошек
Энтомологи предупреждают брестчан: скоро на них нападет кровососущая мошкара.
Энтомологи предупреждают брестчан: скоро на них нападет кровососущая мошкара.
Массовый вылет мошек с высокой численностью прогнозируется в
Наиболее «мошкоопасной» территорией в Бресте являются окрестности Западного Буга — насекомые откладывают яйца в проточную воду. Разлетаются они от места выплода на расстояние до 10 километров, но могут пролететь и 200 километров. Живут мошки около месяца. После массового вылета пик их численности держится около двух недель, потом количество кровососов резко сокращается.
«Виртуальный Брест» советует заранее позаботиться о том, чтобы обезопасить себя от мошкары — запастись репеллентами и средствами для снятия токсического действия от укусов, изучить народные средства, отпугивающие мошкару, по возможности меньше бывать в это время вблизи водоемов и носить максимально закрытую одежду.