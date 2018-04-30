Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: увиденное впечатлило одесситку
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
София Ротару устроила семейную фотосессию
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Валерия в рваных джинсах прогулялась по набережной
Поклонники заподозрили Татьяну Буланову в пластике
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Брестчан предупреждают о надвигающейся атаке мошек

Энтомологи предупреждают брестчан: скоро на них нападет кровососущая мошкара.

Источник: Комсомольская правда

Массовый вылет мошек с высокой численностью прогнозируется в первой-второй декадах мая, если в регионе сохранится стабильно теплая погода.

Наиболее «мошкоопасной» территорией в Бресте являются окрестности Западного Буга — насекомые откладывают яйца в проточную воду. Разлетаются они от места выплода на расстояние до 10 километров, но могут пролететь и 200 километров. Живут мошки около месяца. После массового вылета пик их численности держится около двух недель, потом количество кровососов резко сокращается.

«Виртуальный Брест» советует заранее позаботиться о том, чтобы обезопасить себя от мошкары — запастись репеллентами и средствами для снятия токсического действия от укусов, изучить народные средства, отпугивающие мошкару, по возможности меньше бывать в это время вблизи водоемов и носить максимально закрытую одежду.

Все новости региона
 Израиль снова атаковал Сирию
В морпорту Анапы во время спуска на воду рухнул на бок теплоход «Горгиппия»
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
В каждом втором ТЦ нашли нарушения противопожарной безопасности
Европе посоветовали поучиться у России
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь