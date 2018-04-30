Умер владелец сетей re: Store и LEGO Георгий Генс

Основной акционер группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re: Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс умер сегодня на Камчатке, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил вице-президент, управляющий директор АО «Ланит» Владимир Грибов. Причиной смерти предпринимателя предположительно стал отрыв тромба.

Как стало известно «Ъ», на 64-м году жизни на Дальнем Востоке скоропостижно скончался основной акционер и президент группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re: Store, Samsung, LEGO, Sony Center и Nike) Георгий Генс. Информацию «Ъ» подтвердил вице-президент, управляющий директор АО «Ланит» Владимир Грибов.

По словам господина Грибова, Георгий Генс умер сегодня утром на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах. «По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», — сказал Владимир Грибов. Смерть господина Генса подтвердил руководитель отдела по связям с общественностью и рекламы ГК «Ланит» Дмитрий Маркушкин. О дате прощания и похорон будет сообщено позднее. «Гений. Созидатель. Человек. Он ушел внезапно, ярко — так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце», — отмечается в заявлении пресс-службы ГК «Ланит».

Генеральный директор Inventive Retail Group Тихон Смыков отказался комментировать информацию о кончине Георгия Генса, посоветовав обратиться к семье. Сын Георгия Генса Филипп занимает посты президента Inventive Retail Group и diHouse (компания, в частности, является дистрибутором Apple), его телефон находился вне зоны действия сети.

IT-холдинг «Ланит» (аббревиатура от «лаборатории новых информационных технологий») основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. Согласно данным Kartoteka.ru, выручка АО «Ланит» в 2016 году составила 11,9 млрд руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб. По оценке TAdviser, выручка всего холдинга — более 114 млрд руб., за аналогичный период Forbes приводит цифру в 98 млрд руб. По данным самой группы, в 2017 году ее оборот превысил 137 млрд руб. По итогам 2016 года «Ланит» занимал третье место в рейтинге крупнейших IT-компаний TAdviser после «Ростеха» и «Национальной компьютерной корпорации».