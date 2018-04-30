Умер владелец сетей re: Store и LEGO Георгий Генс
Основателю
Основателю
Основной акционер группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re: Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс умер сегодня на Камчатке, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил
Как стало известно «Ъ», на 64-м году жизни на Дальнем Востоке скоропостижно скончался основной акционер и президент группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re: Store, Samsung, LEGO, Sony Center и Nike) Георгий Генс. Информацию «Ъ» подтвердил
По словам господина Грибова, Георгий Генс умер сегодня утром на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах. «По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», — сказал Владимир Грибов. Смерть господина Генса подтвердил руководитель отдела по связям с общественностью и рекламы ГК «Ланит» Дмитрий Маркушкин. О дате прощания и похорон будет сообщено позднее. «Гений. Созидатель. Человек. Он ушел внезапно, ярко — так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце», — отмечается в заявлении
Генеральный директор Inventive Retail Group Тихон Смыков отказался комментировать информацию о кончине Георгия Генса, посоветовав обратиться к семье. Сын Георгия Генса Филипп занимает посты президента Inventive Retail Group и diHouse (компания, в частности, является дистрибутором Apple), его телефон находился вне зоны действия сети.
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