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17:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Минобороны опубликовало интерактивную схему Парада Победы в Самаре

С помощью нее можно узнать о том, как будут располагаться парадные расчеты и сколько будет задействовано военных и единиц техники.

Источник: Pro Город Самара

На сайте Министерства обороны России появился раздел с интерактивными схемами парадов ко Дню Победы в 27 городах страны. С помощью этих схем можно узнать о расположении парадных расчетов, а также о том, сколько будет задействовано военнослужащих и военной техники.

Так, в Параде Победы, который начнется в 10:00 на площади имени В. В. Куйбышева в Самаре, примут участие 27 парадных расчетов и 49 единиц военной техники. Общая численность войск составит 1831 человек. Напомним, колонна военной техники будет представлена танками Т-72, самоходными артиллерийскими установками «МСТА — С», реактивными системами залпового огня «УРАГАН», пусковыми установками ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковыми установками противовоздушной обороны «9С-300», боевыми машинами пехоты БМП — 2. Возглавит механизированную колонну легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.

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