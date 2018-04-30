Погода на любой вкус и цвет: Какой будет первая неделя мая в Башкирии

Источник: Комсомольская правда

В первые дни мая в республике сохраняется неустойчивый характер погоды. По данным Башгидромета, территория региона по-прежнему находится в зоне фронтального раздела. Такого ураганного ветра больше не ожидается, но осадки будут наблюдаться почти во всех районах Башкирии. Ночью будет 0…+6, местами подморозит до -3, а днем в среднем ожидается +9…+15.

Но без сюрпризов не обойдется.

Так, в Уфе после небольшого похолодания в начале неделеи (всего +6…+9), распогодится, и в четверг, 3 мая, ожидается резкое потепление до +22! А на следующий день столбики термометров снова ухнут вниз до слабеньких +6. В выходные ожидается 13−17 плюсовых. Всю неделю будет царить переменная облачность, дожди, а в воскресенье возможна первая майская гроза.

На севере Башкирии серьезного потепления пока не предвидится: +11…+13. Вдобавок: осадки и ветер до 15 м/с. А в воскресенье ночью вообще будьте готовы к снегопаду.

На западе республики ночью будет +2…+7, а днем потеплеет до 15−17 плюсовых. Однако настроение могут подпортить дожди, в середине недели и в выходные синоптики прогнозируют грозы.

На юго-востоке региона погода тоже будет шалить. После небольшого похолодания в начале недели (ожидается не больше +8), столбики термометров поползут вверх, потеплеет до +16…+19. В середине недели будет наслабо поливать, возможны грозы, а к выходным, вероятно, распогодится и на небе воцарится яркое солнце.