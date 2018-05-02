Путину предложили освободить семьи с детьми от налога на недвижимость

Как пояснила сама Волынец, речь идет об освобождении семей с детьми от налога на недвижимость и налога на землю на «одну единицу недвижимого имущества», например, это одна квартира или один дом. Это предложение не распространяется на коммерческую недвижимость, поскольку это предполагает извлечение прибыли.

По ее мнению, семьи, владеющие несколькими квартирами, тоже могли бы получить частичное освобождение от налогов.