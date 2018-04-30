Григорий Пенжоян ушел с поста главврача Краснодарской краевой клинической больницы № 2

О том, что Григорий Пенжоян ушел с поста, сообщили в соцсетях. Эту информацию Юга.ру подтвердили в пресс-службе больницы. Пенжоян уволился по собственному желанию.

На сайте Григория Пенжояна сказано, что он начал работать в больнице в 1986 году заведующим приемным отделением. С октября 2006 года он стал главным врачом МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО», а в феврале 2013 года лечебное учреждение переименовали в Краевую клиническую больницу № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края. Пенжоян — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов КубГМУ.