Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
9 нелепых образов звезд: то самое черное платье
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Михальчик о серьёзном заболевании: Организм ссохся
Располневшая жена Макарского о реакции мужа – СМИ
Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте в Москве
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:06 (мск), источник: Zakon.kz

1500 жителей Атырау приняли участие в велопробеге

Участники велопробега финишировали на площади им. С. Бейбарыса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В Атырау подвели итоги благотворительного велопробега «Bike Ride Atyrau — 2018», организованного при поддержке Общественного фонда Александа Винокурова, Общественного фонда по поддержке и развитию спорта в Атырау, а также акимата Атырауской области.

— Мы надеемся, что после этого мероприятия велоспорт в нашем регионе станет развиваться еще активней, — сказал первый заместитель акима Атырауской области Сагындык Лукпанов.

В общей сложности по центральным улицам Атырау проехались 1500 велосипедистов. В заезде приняли участие два олимпийца — Александр Винокуров и Илья Ильин.

— Если онлайн-регистрацию прошли свыше 900 участников, то непосредственно на месте старта у драмтеатра зарегистрировалось почти 600 участников, — рассказали организаторы пробега.

Поддержать велопробег приехала столичная команда «Astana Pro Team».

— Не думал, что участников будет столько много. Благотворительный аукцион пройдет вечером, в рамках него мы разыграем 4 коллекционных велосипедов и аксессуары нашей велокоманды, — рассказал Александр Винокуров.

По итогам велопробега победителей определили по пяти номинациям: самым возрастным участником стал 66-летний Гимран Акботин, самой юной участницей стала 4-летняя Айя Саламат.

Семья Бисалиевых из 6 человек победила в номинации самая «Спортивная семья».

Самый креативный велосипед оказался у Багытжана Шайхиева, а самый креативный костюм — у Марата Наурызгалиева.

Все победители получили в качестве призов велосипеды.

После награждения победителей на площади им. С. Бейбарыса стартовал праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, в завершении которого будет исполнен гимн велопробега, написанный специально к этому спортивному мероприятию.

Все новости региона
 В последний день апреля казахстанские синоптики обещают грозу
Команда Головкина дала старт неделе боя с Мартиросяном
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
На Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Волна с девятиэтажку: серфер установил мировой рекорд
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Европе посоветовали поучиться у России
Европу обделили российской нефтью в угоду Китаю
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре Поступок Гарри растрогал интернет-пользователей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь