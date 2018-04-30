1500 жителей Атырау приняли участие в велопробеге

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В Атырау подвели итоги благотворительного велопробега «Bike Ride Atyrau — 2018», организованного при поддержке Общественного фонда Александа Винокурова, Общественного фонда по поддержке и развитию спорта в Атырау, а также акимата Атырауской области.

— Мы надеемся, что после этого мероприятия велоспорт в нашем регионе станет развиваться еще активней, — сказал первый заместитель акима Атырауской области Сагындык Лукпанов.

В общей сложности по центральным улицам Атырау проехались 1500 велосипедистов. В заезде приняли участие два олимпийца — Александр Винокуров и Илья Ильин.

— Если онлайн-регистрацию прошли свыше 900 участников, то непосредственно на месте старта у драмтеатра зарегистрировалось почти 600 участников, — рассказали организаторы пробега.

Поддержать велопробег приехала столичная команда «Astana Pro Team».

— Не думал, что участников будет столько много. Благотворительный аукцион пройдет вечером, в рамках него мы разыграем 4 коллекционных велосипедов и аксессуары нашей велокоманды, — рассказал Александр Винокуров.

По итогам велопробега победителей определили по пяти номинациям: самым возрастным участником стал 66-летний Гимран Акботин, самой юной участницей стала 4-летняя Айя Саламат.

Семья Бисалиевых из 6 человек победила в номинации самая «Спортивная семья».

Самый креативный велосипед оказался у Багытжана Шайхиева, а самый креативный костюм — у Марата Наурызгалиева.

Все победители получили в качестве призов велосипеды.