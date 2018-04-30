1500 жителей Атырау приняли участие в велопробеге
Участники велопробега финишировали на площади им. С. Бейбарыса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.
Участники велопробега финишировали на площади им. С. Бейбарыса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.
В Атырау подвели итоги благотворительного велопробега «Bike Ride Atyrau — 2018», организованного при поддержке Общественного фонда Александа Винокурова, Общественного фонда по поддержке и развитию спорта в Атырау, а также акимата Атырауской области.
— Мы надеемся, что после этого мероприятия велоспорт в нашем регионе станет развиваться еще активней, — сказал первый заместитель акима Атырауской области Сагындык Лукпанов.
В общей сложности по центральным улицам Атырау проехались 1500 велосипедистов. В заезде приняли участие два олимпийца — Александр Винокуров и Илья Ильин.
— Если
Поддержать велопробег приехала столичная команда «Astana Pro Team».
— Не думал, что участников будет столько много. Благотворительный аукцион пройдет вечером, в рамках него мы разыграем 4 коллекционных велосипедов и аксессуары нашей велокоманды, — рассказал Александр Винокуров.
По итогам велопробега победителей определили по пяти номинациям: самым возрастным участником стал 66-летний Гимран Акботин, самой юной участницей стала 4-летняя Айя Саламат.
Семья Бисалиевых из 6 человек победила в номинации самая «Спортивная семья».
Самый креативный велосипед оказался у Багытжана Шайхиева, а самый креативный костюм — у Марата Наурызгалиева.
Все победители получили в качестве призов велосипеды.
После награждения победителей на площади им. С. Бейбарыса стартовал праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, в завершении которого будет исполнен гимн велопробега, написанный специально к этому спортивному мероприятию.