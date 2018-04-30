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14:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Столичный хокимият опроверг снос детской площадки на Чиланзаре

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Видеообращение к главе государства появилось в одной из соцсетей недавно, но уже успело набрать более 8 тысяч просмотров. И это понятно, учитывая, что районные власти собираются лишить детей площадки для игр.

Источник: Podrobno.uz

Площадка ставшая «яблоком раздора», расположена на 8 квартале Чиланзарского района. Кроме того, внутри «колодца» образованного тремя домами, имеются незастроенные участки, на которых детвора проводит футбольные баталии. Вернее сказать, проводила, т.к. в скором времени районный хокимият намерен продать эту территорию под строительство частных детсадов. .

Об этом стало известно от руководства ТЧСЖ, в чьем ведении находится эта территория. А руководство, в свою очередь ссылается на распоряжение хокимията. Причем, не уточняется, в какой форме оно было получено. Следовательно, возникает вопрос: а не самоуправство ли это районного руководства? Вполне возможно, учитывая, что в хокимияте наличие каких-либо документов на тему сноса не потвердилось.

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Более того помощник зам. хокима, не пожелавший почему-то назвать свою фамилию в телефонном разговоре с корреспондентом Podrobno.uz, со всей ответственностью заявил, что люди, обратившиеся за разъяснениями, уже получили ответ в надлежащей форме. Ну что ж, остается порадоваться за детей, которые, как и прежде будут играть на привычном месте. Но вот вопросы остаются…

«Мы (5 человек) направились в хокимият Чиланзарского района, куда нас не хотели пускать, но всё-таки пустили, пришли на приём к заместителю хокима по землеустройству и градостроения, который нам сказал, что уже все решено, землю надо давать частным предпринимателям. Мы стали спрашивать, почему не спросили об этом жителей? На что был непонятный ответ: Когда к вам копать котлован приедут, тогда и будете возмущаться». Это цитата из беседы обратившихся к нашим коллегам. Но что значит «не хотели пускать» Обязаны пустить, на то хокимият и строился.

Что значит ответ замхокима по градостроению? Какой котлован, если по уверениям все тех же жителей домов на 8-м квартале, там под землей проходит много коммуникаций. Вновь цитируем высказывания жителей: «на нашем футбольном поле под землёй на глубине 2 метра проложены высоковольтные кабели, и все эти аргументы так же не могут остановить эту стройку».

А ведь выясняется, что никакой стройки и в проекте не было намечено! Вот такие загадки иногда предоставляет нашему брату журналисту такая прозаическая сфера, как ЖКХ.

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