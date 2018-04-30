Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ резко ответила Украине на попытку военной «инспекции» в Крыму
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Роман Костомаров учит двухлетнего сына водить машину
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Поклонники заподозрили Татьяну Буланову в пластике
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
СМИ: 33-летняя Михальчик заговорила о борьбе со страшной болезнью
Располневшая жена Макарского о реакции мужа – СМИ
Поклонники заподозрили Татьяну Буланову в пластике
9 нелепых образов звезд: то самое черное платье
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
16:59 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге открылся VII Международный день джаза

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит Международный день джаза. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, впервые «столицей джаза» избран российский город.

Источник: РИА Новости

«Впервые российский город на три дня стал всемирной столицей джаза, который более ста лет победно шествует по планете. Впервые Россия будет принимать огромное количество звёзд джаза мировой величины. Джаз — удивительная музыка, которая объединяет народы, чтобы поговорить на одном языке о том, что жить — это здорово» — отметил Полтавченко.

Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил, что джаз в нашей стране приобрёл «национальный колорит, который впитал в себя все лучшее от многих народов».

Легендарный музыкант, 14-кратный обладатель премии «Грэмми» Херби Хэнкок, приехавший на праздник, отметил, что за шесть лет со дня основания международного дня джаза миллиарды людей приняли участие в подобных мероприятиях.

«Они затрагивают глубинные струны души и объединяют всех », — подчеркнул он.

Он отметил, что «перед джазом нет никаких барьеров». «Используя музыку, можно не прибегать к дипломатическим инструментам, а разговаривать со всем миром на одном языке», — считает артист.

Музыкант обратил внимание, что основной целью джаза является «глобальная работа над всеобщим миром и толерантностью».

«В мире так многолюдно. Мы должны уважать своих соседей, больше о них узнавать. На международный день джаза отведён всего лишь один день в календаре, но я вас призываю поддерживать ценности друг друга каждый день календаря», — сказал Хэнкок.

Всемирно известный саксофонист Игорь Бутман также подчеркнул важность проведения подобных музыкальных праздников для нашей страны и отметил прекрасную возможность продемонстрировать всему миру талантливых российских музыкантов.

«Сегодня у нас есть замечательная возможность рассказать свою историю, показать красоту России и поделиться с нашими музыкальными коллегами со всего мира накопленным опытом, а также продемонстрировать работу наших талантливых музыкантов всех возрастов», — отметил он.

За три дня в городе на Неве пройдёт масса тематических концертов на открытых площадках, лекции и мастер-классы.

Закончится праздник главным джазовым событием планеты — «All-Star Global Concert», который пройдёт на Новой сцене Мариинского театра.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру. По решению международного жюри, утвержденному Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, столицей джаза 2018 года был выбран Санкт-Петербург, что подтверждает признание исключительного вклада России и её культурной столицы в развитие этого музыкального жанра.

Организаторами празднования Международного Дня джаза в России выступают ЮНЕСКО, Институт джаза имени Телониуса Монка (США), правительство Санкт-Петербурга, Фонд поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана.

Все новости региона
 В Финском заливе нашли советскую подлодку, затонувшую в 1942 году
Момент наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге попал на видео
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
На Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан
«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре Поступок Гарри растрогал интернет-пользователей.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь