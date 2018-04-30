В Санкт-Петербурге открылся VII Международный день джаза
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В
«Впервые российский город на три дня стал всемирной столицей джаза, который более ста лет победно шествует по планете. Впервые Россия будет принимать огромное количество звёзд джаза мировой величины. Джаз — удивительная музыка, которая объединяет народы, чтобы поговорить на одном языке о том, что жить — это здорово» — отметил Полтавченко.
Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил, что джаз в нашей стране приобрёл «национальный колорит, который впитал в себя все лучшее от многих народов».
Легендарный музыкант, 14-кратный обладатель премии «Грэмми» Херби Хэнкок, приехавший на праздник, отметил, что за шесть лет со дня основания международного дня джаза миллиарды людей приняли участие в подобных мероприятиях.
«Они затрагивают глубинные струны души и объединяют всех », — подчеркнул он.
Он отметил, что «перед джазом нет никаких барьеров». «Используя музыку, можно не прибегать к дипломатическим инструментам, а разговаривать со всем миром на одном языке», — считает артист.
Музыкант обратил внимание, что основной целью джаза является «глобальная работа над всеобщим миром и толерантностью».
«В мире так многолюдно. Мы должны уважать своих соседей, больше о них узнавать. На международный день джаза отведён всего лишь один день в календаре, но я вас призываю поддерживать ценности друг друга каждый день календаря», — сказал Хэнкок.
Всемирно известный саксофонист Игорь Бутман также подчеркнул важность проведения подобных музыкальных праздников для нашей страны и отметил прекрасную возможность продемонстрировать всему миру талантливых российских музыкантов.
«Сегодня у нас есть замечательная возможность рассказать свою историю, показать красоту России и поделиться с нашими музыкальными коллегами со всего мира накопленным опытом, а также продемонстрировать работу наших талантливых музыкантов всех возрастов», — отметил он.
За три дня в городе на Неве пройдёт масса тематических концертов на открытых площадках, лекции и
Закончится праздник главным джазовым событием планеты — «All-Star Global Concert», который пройдёт на Новой сцене Мариинского театра.
Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру. По решению международного жюри, утвержденному Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, столицей джаза 2018 года был выбран
Организаторами празднования Международного Дня джаза в России выступают ЮНЕСКО, Институт джаза имени Телониуса Монка (США), правительство