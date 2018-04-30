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15:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на 1 мая ожидается резкое похолодание и снег

Весна продолжает обходить Омск стороной.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 36% 766 мм рт. ст. 5 м/с

Сегодня, 30 апреля, омичи радовались теплой погоде и яркому солнцу. Однако завтра, 1 мая, синоптики обещают похолодание и спад температуры до +7 градусов. На севере возможен мокрый снег. Такая прохладная погода сохраниться до 9 мая.

Днем 1 мая температура будет варьироваться от +4 до +9 градусов. В ночное время суток — от -1 до +4. По данным синоптиков, после 4 мая в городе будут дожди.

Если сегодня воздух прогрелся до +17 градусов, то уже 1 мая будет не выше +7, на севере пройдет снег. Тепла до 9 мая омичам ждать не стоит.

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