В Омске на 1 мая ожидается резкое похолодание и снег

Сегодня, 30 апреля, омичи радовались теплой погоде и яркому солнцу. Однако завтра, 1 мая, синоптики обещают похолодание и спад температуры до +7 градусов. На севере возможен мокрый снег. Такая прохладная погода сохраниться до 9 мая.

Днем 1 мая температура будет варьироваться от +4 до +9 градусов. В ночное время суток — от -1 до +4. По данным синоптиков, после 4 мая в городе будут дожди.