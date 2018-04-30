Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Латвию и Литву из Беларуси
По данным на 14.00, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска «Каменный Лог» на
По данным на 14.00, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска «Каменный Лог» на
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.
По данным на 14.00, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска «Каменный Лог» на
Очереди из грузовиков фиксируются на
В пунктах пропуска на польском направлении стоит в общей сложности более 270 большегрузов: в пункте пропуска «Брузги» более 150 фур ожидают въезда в Польшу, в «Берестовице» свыше 90 грузовиков стоит в очереди на выезд в Беларуси и более 30 — на въезд.
В пунктах пропуска отмечаются также очереди из легковых автомобилей. Въезда в Польшу ожидают свыше 270 автомобилей, в Латвию — более 90, в Литву — также более 90.