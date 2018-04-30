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16:42 (мск), источник: БЕЛТА

Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Латвию и Литву из Беларуси

По данным на 14.00, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе — свыше 550. В «Привалке» собралось более 280 фур, в «Котловке» и «Беняконях» — свыше 260 и 250 соответственно.

Источник: БЕЛТА

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.

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По данным на 14.00, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе — свыше 550. В «Привалке» собралось более 280 фур, в «Котловке» и «Беняконях» — свыше 260 и 250 соответственно.

Очереди из грузовиков фиксируются на белорусско-латвийской границе: в «Григоровщине» — более 280, в «Урбанах» — свыше 250.

В пунктах пропуска на польском направлении стоит в общей сложности более 270 большегрузов: в пункте пропуска «Брузги» более 150 фур ожидают въезда в Польшу, в «Берестовице» свыше 90 грузовиков стоит в очереди на выезд в Беларуси и более 30 — на въезд.

В пунктах пропуска отмечаются также очереди из легковых автомобилей. Въезда в Польшу ожидают свыше 270 автомобилей, в Латвию — более 90, в Литву — также более 90.

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