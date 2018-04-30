Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд

Акулы напали на двух серферов в Австралии

В ноябре 2017 года в Португалии Кокса проехал по волне высотой 24,38 метра. В конце апреля судьи Мировой лиги сёрфинга (WSL) зафиксировали рекорд. Бразилец одержал победу в номинации «Самая большая волна», а также стал новым мировым рекордсменом.