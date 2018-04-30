Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Девочки, маршировавшие в юбках по сугробам, заболели
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Поклонники заподозрили Татьяну Буланову в пластике
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Это превращается в агонию»: Михальчик о борьбе с болезнью
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте в Москве
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15:42 (мск), источник: Новый Калининград

Забор на Московском проспекте у Дома Советов планируют заменить к ЧМ-2018

Ограждение из гофрированного металла поменяют на новый, выкрашенный в брендовые цвета мундиаля.

Источник: Новый Калининград

Забор, ограждающий территорию возле Дома Советов со стороны Московского проспекта, планируют заменить на новый к ЧМ-2018. Об этом главе города Алексею Силанову доложили во время его рабочего выезда, в понедельник, 30 апреля.

Когда градоначальник прогуливался по тротуару, чтобы понять, необходимо ли производить замену плитки у спуска с Ленинского проспекта на Московский, то обратил внимание, что забор вдоль дорожки в очень плохом состоянии.

И. о. председателя комитета городского хозяйства Александр Купцов тут же рассказал, что сине-белый забор из гофрированного металла накануне мундиаля поменяют на новый «брендированный», то есть выкрашенный в официальные цвета ЧМ-2018. Правда уточнять, кто взял на себя обязательства по решению данного вопроса, чиновник не стал. Что же касается ближайшей судьбы самого земельного участка за забором — тут муниципальные власти вообще ничего сказать не могут, поскольку это не их собственность.

«Я по этой территории ничего сказать не могу. По всей видимости, она будет приведена в надлежащее состояние собственниками и при нашей поддержке», — неопределенно прокомментировал Силанов.

Все новости региона
Вечерний @Калининград: советник-подкидыш, снова «Храброво» и май на взлёте
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
На Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан
«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»
Волна с девятиэтажку: серфер установил мировой рекорд
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Европе посоветовали поучиться у России
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре Поступок Гарри растрогал интернет-пользователей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь