Забор на Московском проспекте у Дома Советов планируют заменить к ЧМ-2018
Ограждение из гофрированного металла поменяют на новый, выкрашенный в брендовые цвета мундиаля.
Ограждение из гофрированного металла поменяют на новый, выкрашенный в брендовые цвета мундиаля.
Забор, ограждающий территорию возле Дома Советов со стороны Московского проспекта, планируют заменить на новый к ЧМ-2018. Об этом главе города Алексею Силанову доложили во время его рабочего выезда, в понедельник, 30 апреля.
Когда градоначальник прогуливался по тротуару, чтобы понять, необходимо ли производить замену плитки у спуска с Ленинского проспекта на Московский, то обратил внимание, что забор вдоль дорожки в очень плохом состоянии.
И. о. председателя комитета городского хозяйства Александр Купцов тут же рассказал, что
«Я по этой территории ничего сказать не могу. По всей видимости, она будет приведена в надлежащее состояние собственниками и при нашей поддержке», — неопределенно прокомментировал Силанов.