Забор на Московском проспекте у Дома Советов планируют заменить к ЧМ-2018

Источник: Новый Калининград

Забор, ограждающий территорию возле Дома Советов со стороны Московского проспекта, планируют заменить на новый к ЧМ-2018. Об этом главе города Алексею Силанову доложили во время его рабочего выезда, в понедельник, 30 апреля.

Когда градоначальник прогуливался по тротуару, чтобы понять, необходимо ли производить замену плитки у спуска с Ленинского проспекта на Московский, то обратил внимание, что забор вдоль дорожки в очень плохом состоянии.

И. о. председателя комитета городского хозяйства Александр Купцов тут же рассказал, что сине-белый забор из гофрированного металла накануне мундиаля поменяют на новый «брендированный», то есть выкрашенный в официальные цвета ЧМ-2018. Правда уточнять, кто взял на себя обязательства по решению данного вопроса, чиновник не стал. Что же касается ближайшей судьбы самого земельного участка за забором — тут муниципальные власти вообще ничего сказать не могут, поскольку это не их собственность.