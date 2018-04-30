В Геленджике курортный сезон откроют карнавалом 2 июня
На набережной, площадях и в скверах жителей и гостей будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.
На набережной, площадях и в скверах жителей и гостей будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.
Утром у городского музея жителей и гостей курорта научат танцевать мазурку и польку, в сквере «Город сказок» для детей пройдут сказочные состязания с участием героев любимых сказок, а в сквере Хильдесхайма можно будет сделать фотографии в национальных костюмах
Вечером по центральным улицам курорта с песнями и танцами пройдет костюмированная колонна. В карнавальном шествии примут участие около 1,5 тыс. артистов со всей России и порядка 30 декорированных платформ, среди которых будут и проекты участников
Вечером зрители увидят
После этого состоится дискотека и битва тортами с двойниками Чарли Чаплина. Также в мероприятии примет участие военный оркестр главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Кроме того, в вечерней черней программе карнавала световое и пиротехническое шоу, бразильские танцы. Впервые на карнавале в Геленджике будет массово исполнен французский канкан, сообщает