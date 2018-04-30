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15:55 (мск), источник: Кубань 24

В Геленджике курортный сезон откроют карнавалом 2 июня

На набережной, площадях и в скверах жителей и гостей будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.

Источник: Кубань 24

Утром у городского музея жителей и гостей курорта научат танцевать мазурку и польку, в сквере «Город сказок» для детей пройдут сказочные состязания с участием героев любимых сказок, а в сквере Хильдесхайма можно будет сделать фотографии в национальных костюмах городов-побратимов Геленджика. В это же время на всех концертных площадках будут выступать творческие коллективы городов и районов Кубани, а также других регионов России.

Вечером по центральным улицам курорта с песнями и танцами пройдет костюмированная колонна. В карнавальном шествии примут участие около 1,5 тыс. артистов со всей России и порядка 30 декорированных платформ, среди которых будут и проекты участников фестиваля-конкурса воздушных шаров.

Вечером зрители увидят гала-концерт. Артисты расскажут о Геленджике, его сельских округах и городах-побратимах, вспомнят историю первых геленджикских карнавалов, в это время на экране будут транслировать исторические видеокадры.

После этого состоится дискотека и битва тортами с двойниками Чарли Чаплина. Также в мероприятии примет участие военный оркестр главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Кроме того, в вечерней черней программе карнавала световое и пиротехническое шоу, бразильские танцы. Впервые на карнавале в Геленджике будет массово исполнен французский канкан, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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