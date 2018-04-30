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17:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Минобороны РФ опубликовало схему проведения парада Победы в Воронеже

Такие же данные выложили еще по 26 городам.

Источник: РИА "Воронеж"

Министерство обороны РФ опубликовало схему парада Победы в Воронеже на 9 мая. На сайте ведомства выложили детальную информацию о проведении мероприятия.

В отдельной вкладке на сайте Минобороны можно изучить, как будут проходить парадные расчеты, как они будут располагаться по отношению к трибунам, сколько человек и единиц техники примут участие в параде. В Воронеже перед зрителями пройдут 2203 человека и 52 единицы техники. Парад Победы пройдет на площади Ленина.

Пользователи сайта также могут ознакомиться с подробной информацией о парадах еще в 26 городах России. Опубликованы данные о Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Севастополе, Ставрополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Уде, Южно-Сахалинске и Мурманске.

Из-за репетиций парада в Воронеже будут перекрывать центральные улицы города. Для транспорта закроют улицы, прилегающие к площади Ленина. Перекрытие будет действовать с 20:00 до 22:00 в четверг, 3 мая, и с 17:00 до 19:00 в субботу, 5 мая.

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