Минобороны РФ опубликовало схему проведения парада Победы в Воронеже
Такие же данные выложили еще по 26 городам.
Такие же данные выложили еще по 26 городам.
Министерство обороны РФ опубликовало схему парада Победы в Воронеже на 9 мая. На сайте ведомства выложили детальную информацию о проведении мероприятия.
В отдельной вкладке на сайте Минобороны можно изучить, как будут проходить парадные расчеты, как они будут располагаться по отношению к трибунам, сколько человек и единиц техники примут участие в параде. В Воронеже перед зрителями пройдут 2203 человека и 52 единицы техники. Парад Победы пройдет на площади Ленина.
Пользователи сайта также могут ознакомиться с подробной информацией о парадах еще в 26 городах России. Опубликованы данные о