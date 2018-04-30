Более миллиона тенге заплатили Жамбылские полицейские за сданное оружие

Источник: Zakon.kz

Жамбылской области проходит акция, в ходе которой каждый житель региона может получить вознаграждение за оружие, не попав при этом под уголовную ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, в ходе республиканской акции о добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов каждый имеющий оружие житель области может получить денежное вознаграждение в размере до 100 МРП за каждую сданную единицу оружия.

«Для проведения акции из республиканского бюджета выделено более 11 миллионов тенге, — рассказали в пресс-службе ДВД Жамбылской области. — Вознаграждение выплачивается по трем категориям — 100, 75 и 30 процентов. За одну единицу гладкоствольного оружия по первой категории выплачивается 72 тысячи 150 тенге, по второй — 50 тысяч 505 тенге и по третьей — 20 тысяч 645 тенге. Сумма вознаграждения зависит от технического состояния оружия и его пригодности для производства выстрелов. В процессе сдачи оружия проверяется причастность его обладателя к преступлениям».

Только за одну неделю полиция выкупила у горожан 45 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 1 миллион 125 тысяч тенге. В 2017 году жители Тараза сдали 220 пистолетов и ружей, а также две гранаты на сумму более 11 миллионов тенге.