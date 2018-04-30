Более миллиона тенге заплатили Жамбылские полицейские за сданное оружие
В ходе акции о добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов каждый имеющий оружие житель области может получить денежное вознаграждение.
В ходе акции о добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов каждый имеющий оружие житель области может получить денежное вознаграждение.
Жамбылской области проходит акция, в ходе которой каждый житель региона может получить вознаграждение за оружие, не попав при этом под уголовную ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в
«Для проведения акции из республиканского бюджета выделено более 11 миллионов тенге, — рассказали в
Только за одну неделю полиция выкупила у горожан 45 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 1 миллион 125 тысяч тенге. В 2017 году жители Тараза сдали 220 пистолетов и ружей, а также две гранаты на сумму более 11 миллионов тенге.
Как пояснили в ведомстве, граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности за незаконное хранение оружия. Сдать боевой арсенал и получить вознаграждение можно в любое время в департаменте внутренних дел региона.